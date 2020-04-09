Bugün 96 yurttaş daha yaşamını yitirdi
Türkiye'de 96 yurttaş koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün tespit edilen 4 bin 56 yeni vakayla birlikte Türkiye'deki toplam koronavirüs vaka sayısı 42 bin 282'ye yükselmiş oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yeni bilgilere göre, Türkiye'de 96 yurttaş daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün tespit edilen 4 bin 56 yeni vakayla birlikte Türkiye'deki toplam koronavirüs vaka sayısı 42 bin 282'ye yükselmiş oldu. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 908'e ulaşırken bin 552 yurttaş dayoğun bakımda edavi görür.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hastanede tutulan 298 yurttaşın iyileşmesiyle birlikte hastalığı atlatan kişi sayısı da 2 bin 142'ye yükselmiş oldu. Türkiye'deki toplam test sayısı ise 276 bin 338 olarak açıklandı.
Bakan Koca'nın sosyal medyada paylaştığı mesajda, "Hastalarımızdan 296’sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142’ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım." ifadeleri yer aldı.
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