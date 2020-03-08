Bulgaristan'da iki kişiye koronavirüs teşhisi konuldu
Bulgaristan’da ilk koronavirüs vakaları ortaya çıktı. Bakanlar Kuruluna bağlı Ulusal Koronavirüs Kriz Masası Merkezi üyeleri, bugün sabah saatlerinde düzenlediği olağanüstü basın toplantısında, ülkede iki kişide koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Plevne’den 27 yaşında
bir erkek ve Gabrovo’dan 75 yaşında bir kadının, akciğer rahatsızlığı sonucu
kaldırıldıkları hastanelerde COVID-19 testleri pozitif çıktı. Kriz Masası
Başkanı Askeri Tıp Akademisi (VMA) Başhekimi Tümgeneral Prof. Dr. Ventsislav
Mutafçiyski, iki kişinin ikişer ayrı testte koronavirüsün olumlu netice
verdiğini, bir testin ise negatif çıktığını açıkladı.
“HASTA SIFIR”
ARANIYOR
Tümgeneral Prof. Dr. Mutafçiyski, durumu iyileşen iki
koronavirüs hastasının yurtdışına gitmediklerini ve salgın bölgesinden gelen
insanlarla temas etmediklerini ifade etti. Koronavirüsü bulaştıran ilk hastayı
aradıklarını belirten Tümgeneral Mutafçiyski “Hasta sıfırı yani hastalığın ilk
çıktığı kişiyi tespit edemiyoruz” dedi. Gabrovo’da hastanede yatan yaşlı kadının
zatürre teşhisiyle tedavi gördüğü ve odada iki başka hastayla kaldığı açıklandı.
Gabrovo Tota Venkova Hastanesi Müdürü Dr. Minko Mihov odadaki diğer hastalar ve
tıbbi ekibin de koronavirüs testine tabi tutulacağını açıkladı. Tümgeneral Prof.
Dr. Mutafçiyski haftasonu yapılan 110 koronavirüs testinden hepsinin negatif
çıktığını söyledi. Basın toplantısında ayrıca Ulusal Koronavirüs Kriz Masası
Merkezi’nde çok ilginç vakalarla karşılaşıldığını, salgın korkusuyla yurt
dışından dönen bir TIR şoförünün on günden beri evinin önünde kamyonuna
kapanarak, kendini karantinaya aldığını söyledi.
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