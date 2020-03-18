Burak dışarda, 'korku yok, ' içerde 'evde kal'
Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, Galatasaray derbisi sonrası maçların ertelenmesini isteyenlere tepki göstermiş, "Her şey kontrol altında oynuyoruz işte" demişti.
Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, Galatasaray derbisi sonrası maçların ertelenmesini isteyenlere tepki göstermiş, "Her şey kontrol altında oynuyoruz işte" demişti.
Ne var ki deneyimli futbolcu ailesiyle çekip Instagram'da paylaştığı fotoğrafta "Evde kal" mesajını verdi. Sosyal medyada gündem olan Burak'a tepki gösteren de destekleyen de vardı.
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