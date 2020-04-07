Çağan Irmak’ın yeni filminin kadrosu belli oldu

07 Nisan 2020 Salı, 02:00

Filmde başrolü Haluk Bilginer’in oynayacağı açıklanmıştı, ancak usta oyuncu rolünü Uğur Yücel’e bıraktı. Bir baba-kız hikâyesini konu alan filmde Yücel’e genç oyuncu Farah Zeynep Abdullah eşlik edecek. Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın üstlendiği filmin çekimlerine, koronavirüs salgınının atlatılıp hayatın normale dönmesi halinde temmuz ayında başlanması planlanıyor.