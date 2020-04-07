Çağan Irmak’ın yeni filminin kadrosu belli oldu
Issız Adam, Babam ve Oğlum, Dedemin İnsanları gibi sevilen filmlere imza atan Çağan Irmak’ın, “Selim Bey’in Yolculuğu” adlı son filminin kadrosunda değişiklik yapıldı.
Filmde başrolü Haluk Bilginer’in oynayacağı açıklanmıştı, ancak usta oyuncu rolünü Uğur Yücel’e bıraktı. Bir baba-kız hikâyesini konu alan filmde Yücel’e genç oyuncu Farah Zeynep Abdullah eşlik edecek. Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın üstlendiği filmin çekimlerine, koronavirüs salgınının atlatılıp hayatın normale dönmesi halinde temmuz ayında başlanması planlanıyor.
Video Haberler
- İzolasyon altında kalmayan yurttaşlar izlenebilecek
- Caddebostan Sahili'nde yürüyüş yapanlara para cezası
- Kaçak saç tıraşına polis baskını kamerada
- Kıyıya vurdular: Görenler çıplak elle temas etmesin!
- Meclis Genel Kurulu'nda gerginlik!
- Parası olan kendisini korusun, parası olmayan çalışsın
- Evinden çöp atmaya çıkan kadına dehşeti yaşattı!
- Babası kamerayla kayıttayken polis sireni çalarsa...
- 19 yolcu çıktı ceza yedi: Binmek için önüme atlıyorlar
- Hastanede skandal görüntüler! Kameraya böyle yakalandı