Çağan Irmak’ın yeni filminin kadrosu belli oldu

Issız Adam, Babam ve Oğlum, Dedemin İnsanları gibi sevilen filmlere imza atan Çağan Irmak’ın, “Selim Bey’in Yolculuğu” adlı son filminin kadrosunda değişiklik yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
07 Nisan 2020 Salı, 02:00

Filmde başrolü Haluk Bilginer’in oynayacağı açıklanmıştı, ancak usta oyuncu rolünü Uğur Yücel’e bıraktı. Bir baba-kız hikâyesini konu alan filmde Yücel’e genç oyuncu Farah Zeynep Abdullah eşlik edecek. Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın üstlendiği filmin çekimlerine, koronavirüs salgınının atlatılıp hayatın normale dönmesi halinde temmuz ayında başlanması planlanıyor. 


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