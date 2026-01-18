Beştepe’ye yapılacak ‘millet ormanı’ için bu yıl 1.2 milyar liralık yatırım öngörüldü: Devasa harcama!

İktidarın yeni yatırım programına göre, Cumhurbaşkanlığı’nın da yer aldığı Beştepe’ye “millet ormanı” yapılıyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün projeleri içerisinde “mesire yeri” olarak planlanan proje 2024 yılında başlamıştı. Projenin bu yıl tamamlanması öngörülüyor. Bu proje için ayrılan toplam kaynak 2.3 milyar liraydı. 2025 sonuna kadar 1.1 milyar lira harcama yapılmıştı. Bu yıl ise projenin tamamlanması için devasa harcama gerçekleştirilecek. Programa göre, bu yıl Beştepe Millet Ormanı’nın yapımı için tam 1.2 milyar lira kaynak ayrıldı.

YILLARDIR ALINAMAYAN UÇAK-HELİKOPTER

Orman Genel Müdürlüğü yangınlara karşı yıllardır “hava filosu” oluşturmaya çalışıyor. Ancak proje yıllardır sürüyor. Yatırım programına göre helikopter ve uçak alımı projesi 2012 yılında başladı. Bu kapsamda alınacak ekipmanlar şöyleydi:

Alet ve cihazlar (35 adet), diğer sistem yazılımı (2 adet), donanım (1 adet), gece görüş gözlüğü (25 adet), helikopter (19 adet), helikopter gövde altı tankı (3 adet), helikopter kanca kiti (7 adet), helikopter ses sistemi (6 adet), helikopter su atma kovası (101 adet), İHA anteni (2 adet), insanlı keşif uçağı (1 adet), İHA (8 adet), kamera (11 adet), kişisel koruyucu ekipman (100 adet), küçük yangın tanker uçağı (20 adet), müşavirlik (1 adet), yangın söndürme uçağı (5 adet), yangın su atma konteyneri (250 adet).

Projenin toplam tutarı 35.3 milyar lira olarak belirlenmişti. 2025 sonu itibariyle 24.4 milyar lira harcama yapıldı. Bu yıl için öngörülen yatırım tutarı ise 800 milyon lira. 2012’de başlayan projenin uzatıla uzatıla 2028 yılında tamamlanması öngörülüyor.