Memur-Sen’den jet hızıyla istifa

31 Mart seçiminde CHP’ye geçen belediyelerde memurlar jet hızıyla Memur-Sen’den istifa etti.

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Tüm Yerel-Sen, Ankara, Adana, Bolu, Antalya’da da yetki için çoğunluğu sağladı. Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Hakan Kıran, istifa eden 4 bine yakın memurun kendi sendikalarına üye olduğunu söyledi. Kimseye baskı yapmadıklarını, yıllardır imzalanan sözleşmelere tepki gösteren memurların Memur-Sen’den bir kalemde istifa ettiğini kaydeden Kıran, daha önce İzmir, Aydın, Muğla, Hatay ve Tekirdağ büyükşehir belediyelerinde yetkili sendika olduklarını belirtti.

Sosyal demokratların yönetimde olduğu 6 belediyeden sadece Eskişehir’de yetkili olmadıklarını kaydeden Kıran, orada da yeni üyeliklerin devam ettiğini söyledi. Seçimin ardından Ankara, Adana, Bolu, Kırşehir ve Antalya’da da yetki için çoğunluğu sağladıklarını dile getiren Kıran, İstanbul’da da memurların kendi sendikalarına üye olmaya başladıklarını bildirdi. Kıran, “Memur-Sen’e zorla kaydı yaptırılmış olan memurlar istifa ediyorlar. 4 bine yakın memur bize üye oldu” dedi.