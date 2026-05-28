CHP gündeminin bir ayağı seçilmiş genel başkan Özgür Özel’in milletle buluşmaları, bir ayağı atanmış genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun dönüş hamleleri.

4-5 Kasım 2023’teki 38. olağan kurultayı kaybeden Kılıçdaroğlu kısa bir nefeslenmeden sonra ofis açtı, çalışmalarını burada yürüttü. O günden bu yana sürekli yeniden CHP’nin başına dönüş hamleleri yaptı.

İlk hamle hazırlığı 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesiydi. CHP’de gelenektir, parti seçime hazırlanır, bir grup da seçim sonrasına!

Kılıçdaroğlu, siyaseti ne olursa olsun kendisiyle yapmak isteyenlerle beraber şu düşünceyi benimsedi:

- CHP 31 Mart yerel seçimlerinde başarısız olur. Zaten kurultayı kıl payı kaybetmiştik. Hemen olağanüstü kurultay isteriz. Bu başarısızlığın üstüne kurultayı alırız.

O kadar ki Nisan 2024 ortası için olağanüstü kurultay tarihi bile belirlenmişti.

Bu hamle tutmadı. CHP, AKP’yi ilk kez geçti ve birinci parti oldu!

***

Kılıçdaroğlu pes etmedi. Seçim sonrası Özel’in, Erdoğan’la “normalleşme” politikasına karşı hemen pozisyon aldı. Seyrek konuşmalar yaparak buna karşı olduğunu ifade etti.

Bizdeki notlardan biri Sözcü’den arkadaşımız gazeteci İpek Özbey’le röportajı. Şöyle dedi:

“Milletin anası ağlıyor, siz neyin normalleşmesini yapacaksınız?”

2024 yazı boyunca devam eden normalleşme tartışması Kılıçdaroğlu’nu öne çıkarmaya yetmedi. 30 Ekim 2024’te Esenyurt Belediyesi’ne ve Başkan Prof. Ahmet Özer’e yönelik operasyon yeni bir dönem oldu. 23 Mart 2025’te İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla CHP ile iktidar arasındaki gerilim zirveye çıktı. CHP’ye saldırılara, tutuklamalara kılını kıpırdatmayan Kılıçdaroğlu, partinin kayyum tehlikesine karşı 6 Nisan’da olağanüstü kurultay kararı almasının ardından yeni fırsat doğduğunu düşündü. 28-31 Mart arası dört günde iki kez Silivri’de İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Biz de dönemin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a başvurup İmamoğlu’yla Silivri’de görüşme izni istedik. 3 Nisan’da verildi. İmamoğlu’yla her köşesini bildiğim Silivri Cezaevi’nde her konuyu konuştuk. Olağanüstü kurultay için söze şöyle başladı:

“Ziyaretinizin zamanlaması çok iyi oldu. Kurultay görüşlerimi sizinle, Cumhuriyet gazetesine iletmiş olmak çok anlamlı.”

Devamını şöyle getirdi:

“Özgür Özel’le siyasi tarihimizde örneğine çok az rastlanacak bir kader ve mücadele ortaklığımız var. Olağanüstü kurultayda Özgür Özel’e desteğim tamdır. Aramızda bir yoldaşlık ve dayanışma ilişkisi var.”

İmamoğlu’na, Kılıçdaroğlu’nun üst üste ziyaretlerini anımsattım. Kulislerde Kılıçdaroğlu’nun kendisine, olağanüstü kurultayla ilgili tekliflerinin konuşulduğunu söyledim, “Özel’e desteğinize ilişkin vurgunuz bu nedenle mi” diye sordum.

Yanıtı şu oldu:

“Sayın Balbay, içinde Kemal Bey’in adının geçtiği bir görüşme yapmış olmayalım!”

Kılıçdaroğlu sonraki belediye başkanları tutuklamaları için de hiç konuşmadığı gibi, millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerini doğru bulmadığını kamuoyu ile paylaştı!

***

Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde başarısızlık beklentisinin ardından CHP’nin olağanüstü kurultaylarından da bir sonuç alamayacağını anlayınca geriye tek yol kalmıştı:

Butlan!

2025 sonbaharından beri Kılıçdaroğlu’yla siyaset yapanlarla görüşmelerimizde ısrarla şunu söylüyorlardı:

- Butlan çıkacak. Bu kesin. Göreceksiniz.

Karar birkaç kez ertelendi. Her seferinde sorduk. Yanıt aynıydı:

- Çıkacak, göreceksiniz!

Ve çıktı. Kılıçdaroğlu üçüncü hamlede CHP’nin başına geçti. Burada kalabilir mi?

Kalabilir!

Hiçbir taban desteği olmasa da mı?

Evet.

Hangi güce dayanarak?

İktidar ve yargısına!

Yargıdan başka bir karar çıkarsa?

Çıkmayacak!

Böyle gider mi?

Gitmez.