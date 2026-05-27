Satılık haram araç demişlerdi… O aracın Kılıçdaroğlu zamanında alınıp kullanıldığı ortaya çıktı: Danışmanı 'Aktaş ve Yalım'la ilgisi yok' dedi

27.05.2026 20:02:00
Kılıçdaroğlu yönetimine geçen CHP Genel Merkezi'nin önüne, Özgür Özel döneminde partiye tahsis edildiği belirtilen 2 araç konulmuş ve araçların üzerine ise 'Satılık haram araç' yazılmıştı. Söz konusu olaya ilişkin CHP yönetiminden açıklama geldi. Yapılan açıklamada araçların partinin parasıyla alınmış olduğu ve Kılıçdaroğlu tarafından makam aracı olarak kullanıldığı belirtilirken, Kılıçdaroğlu'nun Aziz İhsan Aktaş'ın zırhlı aracını 1.5 sene kullandığı da eklendi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, yaptığı yeni açıklamada araçların 'sembolik' olarak konulduğunu söyledi.

Polis zoruyla tahliye edilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine geçen CHP Genel Merkezi'nin önüne, Özgür Özel döneminde partiye tahsis edildiği belirtilen 2 araç konulmuş ve araçların üzerine ise 'Satılık haram araç' yazılmıştı.

Söz konusu olayın ardından 'Özgür Özel İletişim' sosyal medya hesabından, konuya ilişkin bir yanıt paylaşıldı.

"KILIÇDAROĞLU, AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN ZIRHLI ARACINI 1.5 SENE KULLANDI"

Yapılan paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun Aziz İhsan Aktaş’ın zırhlı aracını 1,5 yıl boyunca kullandığı açıklandı. Paylaşımda "Genel Merkezimizdeki iğrenç araç görüntülerinden sonra iki kelam etmek farz oldu:

-İki araç da partinin parasıyla alınmıştır, faturaları mevcuttur.

-Araçlardan biri 2022 yılında Kılıçdaroğlu tarafından alınmış ve kullanılmıştır. O aracı oraya koyanlar bunu bilmeyecek kadar cehalet sahibidir.

-Kılıçdaroğlu, Çubuk’ta saldırıya uğradıktan sonra, Erdoğan Toprak, Aziz İhsan Aktaş’tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun kullanımına sunmuştur. Kılıçdaroğlu, Aziz İhsan Aktaş’ın zırhlı aracını 1,5 yıl boyunca kullanmıştır.

-Evi camdan olan başkasının evine taş atmasın!" dendi. 

"ARAÇLARDAN BİRİ KILIÇDAROĞLU TARAFINDAN MAKAM ARACI OLARAK KULLANILDI"

Bununla beraber, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, olayın ayrıntılarını şu şekilde aktardı: 

"Partimize mahkeme tarafından atanan yönetimin bugün ortaya koyduğu tavır, en az Genel Merkezimize polis sokmak kadar ağır bir zarara neden olmuştur. Yalanlarla bezenmiş bir seviyesizlik ne yazık ki bayram gününde sergilenmiştir.

O zaman artık, sustuğumuz gerçekleri anlatmanın zamanıdır.

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki;

1-Genel Merkezimizin bahçesinde seviyesizce sergilenen iki araç da partimizin kendi parasıyla alınmıştır, tüm faturaları mevcuttur.

2-Araçlardan biri 2022 yılında Sayın Kılıçdaroğlu döneminde alınmış ve bizzat Sayın Kılıçdaroğlu tarafından makam aracı olarak kullanılmıştır. O araçları Genel Merkezimizin bahçesine koyanlar bunu bilemeyecek kadar cehalet sahibidir.

3- Diğer araç da partimizin kendi parasıyla henüz bu yıl satın alınmıştır.

4-O araçlardan hiçbirinin Özkan Yalım ya da Aziz İhsan Aktaş ile ilgisi yoktur. Bunu iftirayı attıkları için şimdi ilk kez açıklamak zorundayım. Sayın Kılıçdaroğlu, Çubuk’ta saldırıya uğradıktan sonra, Sayın Erdoğan Toprak, İstanbul’dan, Aziz İhsan Aktaş’tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun kullanımıma sunmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu, Aziz İhsan Aktaş’ın zırhlı aracını 1,5 yıl boyunca kullanmıştır. Kasım 2023’teki kurultaydan bir gün sonra ise Sayın Erdoğan Toprak o zırhlı aracı alıp yeniden İstanbul’a götürmüştür. Bunların hepsinin kayıtları mevcuttur.

Bir daha böyle seviyesiz görüntüler görmemek umuduyla söylüyorum:

Evi camdan olan başkasının evine taş atmasın!"

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN YENİ AÇIKLAMA: 'SEMBOLİK' OLARAK TEŞHİR EDİLDİ

'Haram araçlar' diye servis ettikleri araçlarla ilgili gelen açıklamaların ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'den dikkat çeken bir yeni açıklama geldi. Sönmez Sözcü'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Araçların Aziz İhsan Aktaş ya da Özkan Yalım ile doğrudan bir ilişkisi bulunmuyor. Her iki isme yönelik iddialar ve soruşturmalar nedeniyle CHP envanterinden rastgele seçilen iki araç 'sembolik' olarak CHP Genel Merkezi önünde teşhir edildi. 

Kemal Bey ve yönetimi tarafından söz konusu iddialar ve CHP üzerine kayıtlı araçlar hakkında gerekli soruşturma yapılacaktır. Hiçbir şaibe yoksa bu CHP'nin öz malıdır, otoparkında durur. Biz burada riski göstermek için sergilemeyi yaptık."

