ÇYDD’den çarpıcı 'Kılıçdaroğlu' kararı: 'Bu yönetimden gelen bağışı kabul etmemiz mümkün değildir'

38.CHP Olağan Kurultayı’na ilişkin mutlak butlan kararı ile CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden dikkat çeken bir hamle geldi.

Özgür Özel’in kullandığı iki makam aracı, CHP Genel Merkezi önünde satışa çıkarıldı.

Araçların üzerinde “Müteahhit Aziz’den satılık haram araç” ve “Havlucu belediye başkanından satılık haram araç” yazılarının iliştirildiği görüldü.

İktidara yakın kaynakların iddialarına göre plakasında Yalım yazan aracın gelirinin Uşak halkına, A. İ. Aktaş yazan aracın parasının ise bir sosyal sorumluluk derneğine gideceği belirtildi.

“KAYYUM NİTELİĞİNDE MÜDAHALE”

Bazı haber kaynaklarında bu derneğin ÇYDD olacağının konuşulması üzerine bir açıklama yapan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, böyle bir durum üzerinden bağış kabul etmeyeceğini belirtti. “Ana muhalefet partisinin yönetimine, olağan demokratik süreçler ve kurultay iradesi dışında kayyum niteliğinde bir müdahaleyle getirilen bir yönetimden gelecek herhangi bir bağışın derneğimiz tarafından kabul edilmesi mümkün değildir” ifadelerinin yer aldığı açıklamanın tamamı ise şu biçimde:

ATATÜRK VE DEMOKRASİ VURGUSU

“Basına yansıyan haberlerde; Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine hukuken son derece tartışmalı bir ihtiyati tedbir kararıyla getirilen ve kamuoyunun geniş kesimlerinin tepkilerine rağmen bu görevi kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından gerçekleştirileceği belirtilen bazı satışlardan elde edilecek gelirin derneğimize bağışlanmasının planlandığı öğrenilmiştir. Derneğimiz, kuruluşundan bu yana Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda; hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve hukuk devletini savunan, temel hak ve özgürlüklerin korunması için mücadele eden ve çalışmalarını partiler üstü sürdüren bir sivil toplum örgütüdür.

37 yıldır kararlılıkla savunduğumuz bu ilkeler gereği; demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerin, özellikle de ana muhalefet partisinin yönetimine, olağan demokratik süreçler ve kurultay iradesi dışında kayyum niteliğinde bir müdahaleyle getirilen bir yönetimden gelecek herhangi bir bağışın derneğimiz tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”