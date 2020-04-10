Canan Kaftancıoğlu: Sağlık emekçileri arasında ayrım yapılıyor
CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, sağlık personeline yapılacak ek ödemeyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları ile uygulama aşaması arasındaki çelişkiye dikkat çekti.
Canan Kaftancıoğlu, Sağlık personelimizin ek ödemeleri tavandan, yüzde 100 oranında olacak’ denilmişti. Günlerce müjde olarak duyurulan bu açıklama, iş uygulamaya gelince 'bazılarına, bazı oranlarda' olarak değişti. Hani tavandan verilecekti? Neden sağlık emekçileri arasında ayrım yapılıyor?'' diye sordu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“23 Mart'ta ‘Sağlık personelimizin ek ödemeleri tavandan, yüzde 100 oranında olacak’ denilmişti. Günlerce müjde olarak duyurulan bu açıklama, iş uygulamaya gelince 'bazılarına, bazı oranlarda' olarak değişti. Hani tavandan verilecekti? Neden sağlık emekçileri arasında ayrım yapılıyor? Unutulmasın ki ister kamuda ister özelde isterse 1. basamak sağlık hizmetinde çalışsın doktoru, eczacısı, hemşiresi, yardımcısı, müstahdemi ile tüm sağlık çalışanları kahramanca mücadele ediyor ve tamamı bu sürecin kahramanları. Ayrım yapılması kabul edilemez.”
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