Cannes ve Venedik çevrimiçi festival olmayacak
Dünyanın en önemli sinema etkinliklerinden Cannes ve Venedik film festivalleri online seçeneğini düşünmüyor.
Koronavirüs salgını sebebiyle iptal edilen ya da ertelenen birçok etkinliğin online olarak sanatseverlere ulaşmanın yollarını ararken dünyanın en önemli festivallerinden ikisi, Cannes Film Festivali ile Venedik Film Festivali bu seçeneğin söz konusu olmadığını açıkladılar.
Cannes Film Festivali’nin yöneticisi ve tek seçicisi olan Thierry Fremaux bu konuda yaptığı açıklamada “Cannes Film Festivali fiziksel bir etkinliktir; ruhu, tarihi, etkisi böyle bir modelin işlemesine uygun değildir.” diyerek sanal bir festivali düşünmediklerini belirtti ve şöyle devam etti: “Dijital bir yarışma mı? Öncelikle eser sahiplerine bunu sormamız gerekmez mi? Wes Anderson’ın ya da Paul Verhoeven’in filmleri bilgisayardan mı izlenecek? ‘Top Gun 2’yi ye da Pixar’ın yeni filmi ‘soul’u salonda değil de başka bir ortamda mı izleyeceğiz ilk kez? Bu filmler büyük perdede gösterilmek için ertelendiler; biz neden dijital bir aygıtta gösterelim ki?”
‘KISITLANMIŞ BİR FESTİVAL MÜMKÜN’
Aynı şekilde Venedik Film Festivali de çevrimiçi seçeneğine karşı duruyor. Festivalin direktörü Alberto Barbera hemen hemen aynı zamanlarda düzenlenen Toronto Film Festivali’nin çevrimiçine dönmeyi tartıştığı hatırlatıldığında “Orayı Venedik ve Cannes ile karşılaştıramazsınız. farklı bir festival Toronto” dedi ve şöyle devam etti: “En kötü senaryoda pandemi devam edecek olursa biz de bir yıl ara veririz. Ya da belki bazı bakımlardan kısıtlanmış bir festival düzenleriz.”
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