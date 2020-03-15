Çatlak itirafı!

15 Mart 2020 Pazar, 02:30

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Enerji Komisyonu ile Tarım, Orman, Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonu, İstanbul’un su ihtiyacını karşılaması için yapılan ancak gövdesindeki çatlaklar nedeniyle bir türlü faaliyete geçmeyen Melen Barajı’na ilişkin çalışmalarını tamamladı. AKP’lilerin çoğunlukta olduğu komisyonların hazırladığı ortak raporda, Melen Baraj gövdesinde oluşan çatlaklar nedeniyle rezervuarda su tutulmasına başlanamadığı itiraf edildi. Bir rehabilitasyon projesi geliştirildiği vurgulanan raporda yaklaşık 3 yıl içinde barajın rehabilitasyonunun tamamlanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Melen Projesi’nin tarihçesiyle başlayan iki komisyonun ortak raporunda barajın inşaatına 28 Aralık 2012’de başlandığı anımsatıldı. Barajın çökme riskinin bulunmadığı belirtilen raporda barajdaki bütün açılmaların baraj derzlerinde olduğunun altı çizildi. 2020 itibarıyla baraj müteahhitlerine ödenen bedelin ise 910 milyon tl olduğu açıklandı. İmamoğlu, İBB Meclisi’nin Aralık 2019 toplantısında Melen’deki çatlakları göstermişti.

‘İHALE YAPILDI’

Raporun son bölümünde Melen Barajı’nın son durumuna ilişkin şu bilgiler verildi:

“Melen Barajı gövdesinde oluşan çatlaklar nedeniyle rezervuarda su tutulmasına başlanamamıştır. Bu nedenle DSİ Genel Müdürlüğü bir rehabilitasyon projesi geliştirmiştir. Bu proje baraj mansabında oluşturulacak kil, kaya ve betondan oluşan kompozit bir yapı ile barajı destekleyecektir. Proje tamamlanmış ve yapım ihalesi 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir. İhale sonucunu içeren kararın açıklanması beklenmektedir. Yaklaşık 3 yıl içerisinde barajın rehabilitasyonunun tamamlanması öngörülmektedir.”

‘MÜHENDİSLİK KUSURLARI İRDELENMELİ’

Komisyonun CHP’li ve İYİ Partili üyeleri ortak rapora şerh koydu. Üyeler şerhinde baraj zemininde kabul edilebilir sınırların çok ötesinde oturmaların yaşandığı vurgulandı. Ayrıca Melen Barajı için önce daha toleranslı bir baraj tipi olan “kaya dolgu”nun gündeme alındığı belirtilerek “Daha sonra, nedeni bilinmeyen bir kararla ‘Silindirle Sıkıştırılmış Beton (RCC)’ baraj tipi belirlenmiştir. Bu karardan sonra RCC baraj tipinin taşıma gücü yeterli olmayan bir zeminde inşa edilmesinin neden olacağı oturmalara karşı zemin iyileştirmesi yapılmaya çalışılmıştır” denildi.

28 Şubat 2020’de yapılan baraj gövdesini güçlendirme ihalesinin geçmişte yapılan mühendislik hatasının bir kanıtı olduğu belirtilen şerhte “Melen Barajı gibi İstanbul için hayati önemde olan bir su kaynağının gecikmesine ve ek maliyetlerin ortaya çıkmasına yol açan mühendislik kusurları, kurumlarımızı kötülemek ya da yıpratmak için değil daha iyiye ulaşmak için irdelenmelidir.” diye kaydedildi.