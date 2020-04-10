Cem Yılmaz’ın evinde yangın çıktı
Cem Yılmaz'ın Etiler'deki villasında önceki gün yangın çıktı. Çalışanları olaya hemen müdahale etti
Cem Yılmaz'ın Etiler'deki lüks villasında önceki gün felaketin eşiğinden dönüldü. Yılmaz’ın yanında çalışan, arabaları yıkarken o esnada villanın çöp odasından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden çalışan, anında elindeki hortum ile ateşe müdahale etti.
Kısa süre içinde ateşi söndüren çalışan gazetecilere “Önemli bir şey değil arkadaşlar, çöpte unutulan bir şey ateş çıkmasına yol açtı” diyerek durumu toparlamaya çalıştı. Bu sırada evde olan Cem Yılmaz ve sevgilisi Serenay Sarıkaya ikilisi olan bitene aldırış etmedi.
Kaynak: Sözcü
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