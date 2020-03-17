Cemaat liderinin cenazesinde 'koronavirüs' önlemlerini hiçe saydılar

17 Mart 2020 Salı, 21:27

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Abdullah Ustaosmanoğlu için Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazında izdiham yaşandı. Koronavirüs salgınına rağmen törene katılan binlerce kişi yana yana saf tutup cenaze namazı kıldı. Aralarında AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in de bulunduğu kalabalık grup koronavirüs salgınını hiçe saydı.

Önceki gece İstanbul’da hayatını kaybeden İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Abdullah Ustaosmanoğlu için Fatih Camii’nde tören düzenlendi. Törene aralarında AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in de bulunduğu binlerce isim katıldı. Az sayıda vatandaşın maske taktığı görülürken, cenaze namazı saf tutularak kılındı.

Cenaze namazı öncesi katılan kişilerin yakın mesafede durmamaları ve tokalaşmamaları gerektiği konusunda anonslar yapıldı.

