Çerçioğlu'ndan yazlıkçılara çağrı: İncirler olana kadar Aydın'a gelmeyin

02 Nisan 2020 Perşembe, 17:42

Aydın Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, il genelindeki kamu kurum ve kuruluşları dahil tüm ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemini aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmaların yanı sıra yurttaşların sosyal mesafeyi koruması ve evlerinde kalması için bilgilendirmeler yapılıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, kente gelmek isteyen yurttaşlara çağrıda bulunarak, "Değerli vatandaşlarımız, biliyorum aranızda Aydın'a gelmek isteyenler var. Didim ve Kuşadası'nda yazlıklarınız var. Okullar da kapalı, eminim yazlıklarınızı çok özlediniz. Biz sahillerimizi incirler olana kadar pırıl pırıl yapıp sizi bekliyor olacağız. Ama şimdi lütfen Aydın'a gelmeyin, evinizde kalın." ifadelerini kullandı.