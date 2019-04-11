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Trakya’da Rüzgâr Enerji Santralı’na karşı zafer kazanıldı

Mahkeme proje kapsamında kesilecek ağaç sayısının belli olmadığına dikkat çekti. Kazanan 7 tür kurbağa, 26 tür sürüngen, 51 tür memeli, 71 tür kuş, 406 tür bitki ve on binlerce ağaç oldu.
Hazal Ocak
Yayınlanma tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma, 00:23

[Haber görseli]Doğa harikası Istranca Ormanları’na yapılması planlanan Rüzgâr Enerji Santralı (RES) projesine yargı “dur” dedi. Mahkeme, proje kapsamında kesilecek ağaç sayısının belli olmadığına dikkat çekti. Projede 24 bin metrekare orman içinde yaklaşık 10 km iletim hattı planlanıyordu. Üstelik alan kuş göç yolları üzerinde yer alıyor. Bölge sakini Göksal Çidam, “Bu süreçte Istrancalar’da binlerce ağaç 4 yıldır çiçek açıyor. Kazanan 7 tür kurbağa, 26 tür sürüngen, 51 tür memeli, 71 tür kuş, 406 tür bitki ve on binlerce ağaç oldu” dedi.

Bölge sakinleri doğa harikası Istranca Ormanları’nı korumak için yıllardır mücadele ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kırklareli Dereköy, Karadere ve Şükrüpaşa köylerine yapılmak istenen RES projesine verdiği ‘ÇED olumlu’ kararının iptali istemiyle bölge sakinlerinin açtığı dava sonuçlandı. Bölge sakinleri, davada projenin tamamı ormanlık alana yapılmak istendiğine dikkat çekerek alanın kuş göç yolları üzerinde olduğunu da anımsattı. Bir kısmına kayın ağacı tohumları dikildiğine dikkat çeken bölge sakinleri bu kısmın sit alanı olduğunu vurguladı. Bölge sakinleri bitki örtüsünün, yaban hayatın, yöredeki doğa, inanç ve tarih turizminin zarar göreceğini ifade ederek raporun iptalini istedi.
Yarasalar da izlenmeli

Davayı görüşen Edirne İdare Mahkemesi bilirkişi raporuna atıfta bulunarak RES projesi için kesilecek ağaç miktarının net bir şekilde ortaya koyulmadığına dikkat çekti. Kesilen ağaçların yerine çevrenin ve ekosistemin bozulmasının nasıl telafi edileceği konusunun ÇED raporunda yer verilmediğine değinen mahkeme, RES yapılmak istenen alanın kuşların rotası üzerinde yer aldığını ifade etti. Mahkeme bölgedeki kuş türlerinin konakladıkları ve yoğunlaştıkları alanların tespit edilmesi gerektiğini vurgulayarak nisan - Ağustos ayları arasında aktif olan yarasaların da sahayı kullanma durumlarını ortaya çıkaran bir raporun hazırlanması gerektiğini belirtti. Mahkeme tüm nedenleri sıralayarak 12 Mart’ta raporun oybirliğiyle iptal etti.

Yaşam daha değerli

Trakya Platformu Kırklareli Yürütme kurulu üyesi Göksal Çidem 2015’te de aynı yere RES yapılmak istendiğini ancak projenin mahkeme kararıyla iptal edildiğini anımsattı. Çidem özetle şöyle konuştu:

“Sonuçta 2 defa geldiler. Ama binlerce ağaç 4 yıldır çiçek açıyor. Âşık Veysel’in dediği gibi ‘Orman yurdun temelidir, nesillerin evvelidir.’ Avrupa’nın en önemli doğa alanından biri ve ana kuş göç yolu üzerinde Istrancalar’da bu ölçüde yoğun ve yaygın RES inşaası, türbinlerin kapladığı alanların yanı sıra, interkonekte sisteme bağlantıları, yan yollar, türbinlerin trafo merkezine bağlanması için kurulan yeraltı şebeke tesisleri, türbinler arası açılan yollar, geçici inşaat alanları, türbinlerin kanatları ve emniyet ışıklarının etkisi, çıkardığı titreşim ve gürültüyle birlikte Istrancalar’daki doğa ve yaşamı hızla yok eder. RES’lerin firmalar adına kazanılmış hak olarak değerlendirilmesinin bedeli, milyonlarca yıllık doğal yaşamın yaban hayatı ve yöre halkının varlığı ve yüzlerce yıllık kadim kültürün kaybolmasına neden olur. Yaşam her şeyden daha değerli. Yaşamı değerli ve sürdürebilir kılmak yaşam alanlarını ve doğal varlıkları korumakla mümkündür. Yaşam için yaşamı savunmaya devam edeceğiz.”

Cumhuriyet İMECESİ