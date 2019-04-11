Trakya’da Rüzgâr Enerji Santralı’na karşı zafer kazanıldı

Doğa harikası Istranca Ormanları’na yapılması planlanan Rüzgâr Enerji Santralı (RES) projesine yargı “dur” dedi. Mahkeme, proje kapsamında kesilecek ağaç sayısının belli olmadığına dikkat çekti. Projede 24 bin metrekare orman içinde yaklaşık 10 km iletim hattı planlanıyordu. Üstelik alan kuş göç yolları üzerinde yer alıyor. Bölge sakini Göksal Çidam, “Bu süreçte Istrancalar’da binlerce ağaç 4 yıldır çiçek açıyor. Kazanan 7 tür kurbağa, 26 tür sürüngen, 51 tür memeli, 71 tür kuş, 406 tür bitki ve on binlerce ağaç oldu” dedi.
Bölge sakinleri doğa harikası Istranca Ormanları’nı korumak için yıllardır mücadele ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kırklareli Dereköy, Karadere ve Şükrüpaşa köylerine yapılmak istenen RES projesine verdiği ‘ÇED olumlu’ kararının iptali istemiyle bölge sakinlerinin açtığı dava sonuçlandı. Bölge sakinleri, davada projenin tamamı ormanlık alana yapılmak istendiğine dikkat çekerek alanın kuş göç yolları üzerinde olduğunu da anımsattı. Bir kısmına kayın ağacı tohumları dikildiğine dikkat çeken bölge sakinleri bu kısmın sit alanı olduğunu vurguladı. Bölge sakinleri bitki örtüsünün, yaban hayatın, yöredeki doğa, inanç ve tarih turizminin zarar göreceğini ifade ederek raporun iptalini istedi.
Yarasalar da izlenmeli
Davayı görüşen Edirne İdare Mahkemesi bilirkişi raporuna atıfta bulunarak RES projesi için kesilecek ağaç miktarının net bir şekilde ortaya koyulmadığına dikkat çekti. Kesilen ağaçların yerine çevrenin ve ekosistemin bozulmasının nasıl telafi edileceği konusunun ÇED raporunda yer verilmediğine değinen mahkeme, RES yapılmak istenen alanın kuşların rotası üzerinde yer aldığını ifade etti. Mahkeme bölgedeki kuş türlerinin konakladıkları ve yoğunlaştıkları alanların tespit edilmesi gerektiğini vurgulayarak nisan - Ağustos ayları arasında aktif olan yarasaların da sahayı kullanma durumlarını ortaya çıkaran bir raporun hazırlanması gerektiğini belirtti. Mahkeme tüm nedenleri sıralayarak 12 Mart’ta raporun oybirliğiyle iptal etti.
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Yaşam daha değerli
Trakya Platformu Kırklareli Yürütme kurulu üyesi Göksal Çidem 2015’te de aynı yere RES yapılmak istendiğini ancak projenin mahkeme kararıyla iptal edildiğini anımsattı. Çidem özetle şöyle konuştu: