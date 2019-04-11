Trakya’da Rüzgâr Enerji Santralı’na karşı zafer kazanıldı

Yaşam daha değerli Trakya Platformu Kırklareli Yürütme kurulu üyesi Göksal Çidem 2015’te de aynı yere RES yapılmak istendiğini ancak projenin mahkeme kararıyla iptal edildiğini anımsattı. Çidem özetle şöyle konuştu:



“Sonuçta 2 defa geldiler. Ama binlerce ağaç 4 yıldır çiçek açıyor. Âşık Veysel’in dediği gibi ‘Orman yurdun temelidir, nesillerin evvelidir.’ Avrupa’nın en önemli doğa alanından biri ve ana kuş göç yolu üzerinde Istrancalar’da bu ölçüde yoğun ve yaygın RES inşaası, türbinlerin kapladığı alanların yanı sıra, interkonekte sisteme bağlantıları, yan yollar, türbinlerin trafo merkezine bağlanması için kurulan yeraltı şebeke tesisleri, türbinler arası açılan yollar, geçici inşaat alanları, türbinlerin kanatları ve emniyet ışıklarının etkisi, çıkardığı titreşim ve gürültüyle birlikte Istrancalar’daki doğa ve yaşamı hızla yok eder. RES’lerin firmalar adına kazanılmış hak olarak değerlendirilmesinin bedeli, milyonlarca yıllık doğal yaşamın yaban hayatı ve yöre halkının varlığı ve yüzlerce yıllık kadim kültürün kaybolmasına neden olur. Yaşam her şeyden daha değerli. Yaşamı değerli ve sürdürebilir kılmak yaşam alanlarını ve doğal varlıkları korumakla mümkündür. Yaşam için yaşamı savunmaya devam edeceğiz.”