Mutlak butlan kararı sonrası dolarda son durum ne?

CHP’nin kurultay davasına ilişkin mutlak butlan kararı çıktı. Kararın tedbirli olarak alındığı belirtilirken, kararın ardından Borsa İstanbul’da satış baskısının güçlendiği görüldü.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

BORSA İSTANBUL DEVRE KESTİ

Borsa İstanbul’da gün boyunca etkili olan satış baskısı, mahkemenin mutlak butlan kararının ardından hızlandı.

Siyasi belirsizlik nedeniyle yatırımcıların satış yönlü pozisyon aldığı piyasada, BIST 100 endeksi 13.643 seviyesine kadar gerileyerek yüzde 6’yı aşan kayıp yaşadı.

Sert düşüş sonrası saat 17.42 itibarıyla endeks bazlı devre kesici sistemi devreye alınarak işlemler geçici olarak durduruldu.

Bankacılık endeksindeki kayıp ise gün içinde yüzde 8’i aştı.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, "Saat 17:42:06 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler geçici olarak durdurulmuştur. İşlemler Pay Piyasasında saat 18:01 itibarıyla kapanış seansıyla Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18:08 itibarıyla yeniden başlatılacaktır. Pay Piyasasında varant, sertifika ve yeni pay alma hakkı sıralarında işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır. Seans akışları EBDK bitiş saati itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir" denildi.

DOLAR/TL’DE SON DURUM

ABD doları İstanbul serbest piyasada 45,6100 TL’den alış ve 45,6110 TL’den satış fiyatıyla işlem gördü.

Önceki işlem gününde doların satış fiyatı 45,5970 TL seviyesinde bulunuyordu.

Böylece kurda sınırlı da olsa yukarı yönlü hareket devam etti.

Mutlak butlan kararının ardından belirgin bir yükseliş göstermeyen dolar, piyasaların kapanışının ardından döviz bürolarında 45,65 TL seviyesinde satılmaya devam etti. Çeşitli döviz bürolarında son durum şu şekilde:

Dolar/TL alış: 45.20

Dolar/TL satış: 45.75

Dolar/TL alış: 44.80

Dolar/TL satış: 45.699

Dolar/TL alış: 45.10

Dolar/TL satış: 45.68