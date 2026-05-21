Londra'da mutlak butlan şoku: Yatırımcılar Şimşek ve Karahan'ı masada bıraktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde dün kabul edilen düzenlemeyle, Türkiye’ye yabancı kaynak girişini teşvik etmek amacıyla Gelir Vergisi Kanunu kapsamında yurtdışında elde edilen kazançları gelir vergisinden istisna tutulan yatırımcıların, istisnadan yararlandıkları süre içinde veraset yoluyla gerçekleşen mal intikallerinde uygulanacak veraset ve intikal vergisi oranı yüzde 1 olarak belirlendi.

20 YIL VERGİ İSTİSNASI

Gelir Vergisi Kanunu'na "Yurt dışından elde edilen kazanç ve iratlar için vergi istisnası" başlıklı yeni madde de ihdas edilirken bu madde ile Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin, Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla Türkiye dışında elde ettiği kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna olacağı belli oldu.

İstisna kazanç ve iratlara ilişkin gider ve maliyetler, vergiye tabi kazanç ve iratların tespitinde dikkate alınmayacağı açıklandı.

Söz konusu düzenlemenin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yatırımcılarla temas kurmak üzere İngiltere’ye gitti.

YATIRIMCILAR GÖRÜŞMEYİ TERK ETTİ

Londra’daki görüşmeler, CHP’ye ilişkin mutlak butlan kararına dair haberlerin gündeme düşmesinin ardından kesintiye uğradı.

İngiliz ekonomist Timothy Ash, söz konusu gelişmenin ajanslara yansımasının ardından bazı yabancı yatırımcıların toplantıyı terk ederek ofislerine döndüğünü ifade etti.

Yaşanan gelişmelerin, yatırımcı görüşmelerinin seyrini olumsuz etkilediği değerlendirildi.