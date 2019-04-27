Sinop, nükleer çöplük olmasın

26 Nisan 1986’da meydana gelen Çernobil faciasının yıldönümü nedeniyle yapılan miting ve yürüyüşte, “nükleere hayır”, “nükleere inat, yaşasın hayat” denildi.



“Sinop Nükleer Santral İstemiyor” başlıklı mitingde, Sinoplular ve başka şehirlerden gelen çok sayıda yurttaş, nükleer santralları istemediklerini bir kez daha haykırdı. Mitinge CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Barış Ayhan da katıldı.



Yaşasın hayat!



Miting Tertip Komitesi adına Sinop Nükleer Karşıtı Platform Dönem Sözcüsü Zeki Karataş yaptığı konuşmasında, “Siyasi iktidarın Sinop Nükleer Santralı’nın kurulması yönündeki ısrarı hâlâ devam ediyor. Biz diyoruz ki; Sinop Nükleer Santral İstemiyor! Size Nükleer Santral Yaptırmayacağız! Sinop Nükleer Çöplük Olmayacak! Nükleere İnat Yaşasın Hayat” dedi.



Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan da verilen mücadeleye omuz vereceğini ifade ederek “Bir belediye başkanının en asli görevi; o kentte yaşayan insanların mutluluğu, huzuru ve refahı. Bu anlamda Sinop gibi bir nükleer santral tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir kentin belediye başkanının bu mücadeleye omuz vermemesi mümkün değildir” diye konuştu. Öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterimi ile etkinlik sona erdi.