Çevre mühendisleri: Yönetmelik yetmez, hava kirliliğinin önlenmesi için denetim artırılmalı

Bozoğlu, denetimlerin en önemli konu olduğuna dikkat çekerek “Türkiye’de şu anda çevresel denetim seçim dönemlerine takılmış durumda. Seçim dönemlerinde bakanlıklar tarafından yetirince denetim yapılmadığını bakanlığın kendi raporlarında da görüyoruz. Kent merkezlerinde otoparkları ücretsiz ve ucuz yapmak hava kirliliğini artırıyor. Böyle popülist projelerden vazgeçilmeli” diye konuştu.

Bozoğlu, yönetmelikte iklime dayanıklı planlamanın olmadığı, öngörülen ek vergilerin nereye harcanacağının belli olmadığını belirtti.



Bozoğlu, “Yönetmelikle birlikte sahaya çıkıp kentlerde kirli havaya neden olan araçlara mutlaka cezai yaptırım uygulanmalı. Şu anda polislerin gözünün önünden bu siyah duman yayan araçların geçtiğini ancak hiçbir işlem yapılmadığını görüyoruz” dedi.