AYM'den kamulaştırmalarda ‘düşük değer’e iptal kararı

Hükümetin, kamulaştırmalarda bedeli daha düşük tutmak amacıyla torba yasa ile Kamulaştırma Yasası’nda yaptığı değişiklik yargıdan döndü. Anayasa Mahkemesi, arazinin bedelinin tespitinde “objektif ölçüleri” yüzde 50 ile sınırlandıran yasa değişikliğini iptal etti. Mahkeme, objektif değer artışı uygulamasıyla taşınmazın değerinde yüzde 300’lere varan artışlar yaşandığına işaret ederek, yüzde 50 sınırının gerçek bedelin tespitini engelleyeceğine, kişilere daha az ödeme yapılmasına neden olacağına vurgu yaptı.



Bilirkişi kurulu, kamulaştırılacak taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yere mahkeme heyeti ile birlikte giderek, hazır bulunan ilgilileri de dinledikten sonra taşınmaz mal veya kaynağın çeşitli özelliklerine bakıyordu. Bunlar arasında taşınmazın cinsi, yüzölçümü, kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlar, vergi beyanı da bulunuyor. Yasaya göre, bilirkişi ayrıca değeri tespit ederken “diğer objektif ölçüleri” de dikkate alıyor. Hükümetin geçen yıl nisan ayında yaptığı değişiklik ile “diğer objektif ölçülerin” değere etkisi, arazi bedelinin yarısı ile sınırlandırıldı. Yani kurul kamulaştırılacak alanın değerini tespit ederken “diğer objektif ölçüleri” arazi bedelinin yarısını geçmemek üzere değerlendirmesinde dikkate alabiliyordu.



Tarsus 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Afyonkarahisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ile Van 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, kamulaştırma sebebiyle açılan bedel tespiti ve tescil davaları ile kamulaştırmasız el atma sebebiyle açılan tazminat davasında getirilen kuralın anayasaya aykırı olduğu kanısına vararak iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.