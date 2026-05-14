Özgür Özel, AKP'li siyasetçiden gelen mesajı paylaştı: Akın Gürlek iddiası

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP’li belediyelere yönelik operasyonları, "CHP’nin kurumsal kimliğine saldırı" olarak nitelendiren Özel, "Saldırıları topyekun partiye yapılmış saldırılar olarak kabul ediyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek’in ifadeleriyle ilgili konuşan Özel, "Ben CHP örgütünün başındayım, bana yakıştırdıkları, uydurdukları hiçbir örgütü de kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhittin Böcek’in kendisiyle görüşen her milletvekili aracılığıyla "Genel Başkanıma selam söyleyin" mesajını ilettiğini ve "İftira at dediler, atmadım" dediğini belirten Özel, "Gözü dönmüş şekilde herkese iftira attırmaya çalışıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

"EN YAKINLARIMA SALDIRIYORLAR"

BirGün gazetesinin sorularını yanıtlayan Özel, CHP’lilere yönelik hakaret içerikli videoları ve CHP’li isimler hakkında ortaya atılan iddiaları değerlendirdi.

Özel, geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e de iftira atılmak istendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Beceremediler, okları bir diğer en yakınım Veli Ağbaba’ya çevirdiler. Sağdıcım, çocukluk arkadaşım Demirhan’ı aldılar. En yakınlarıma saldırıyorlar. Bir kadın, CHP’nin kadın milletvekillerine, özel kalem müdürümüze akıl almaz iftiralar atıyor. Ben genel başkan olduktan sonra sıkı korunuyorum. Gittiğim her yerde, kaldığım yerlerde korumalar, gerektiğinde jandarma bekliyor. Korumalar şahitlik etmek istediler, ‘Devlet memurusunuz gerek yok’ dedim. Bir otele gitsem kapıya iki tane polis koyuyorlar, kaldığım yerin önünde kapıda iki polis duruyor. Olacak iş değil."

"AMAÇ DİRENCİ KIRMAK"

Nihai amacın 19 Mart operasyonları itibarıyla gösterilen direnci kırmak olduğunu söyleyen Özel, İmamoğlu’na yönelik suçlamaların toplumda karşılık bulmadığını ve İBB davası iddianamesinin her gün biraz daha çöktüğünü kaydetti. Özel, "Yandaş medya Silivri’den çekildi. İlk günlerde sayfalarına taşıdıkları davayı şimdi izlemiyorlar bile. Çünkü her gün aleyhlerine işliyor" dedi.

İBB davasının çökmesiyle yeni tansiyonlar yaratılmaya çalışıldığını belirten CHP lideri Özel, "Bu sefer, ‘Adam topyekun partiyi savunuyor’ diyerek benim belimi kırmaya çalışıyorlar. Büyük bir gözü dönmüşlük içinde hareket ediyorlar" ifadelerini kullandı.

ÖZEL AKP'Lİ SİYASETÇİDEN GELEN MESAJI PAYLAŞTI

Özel, AKP'li bir siyasetçiden kendisine gelen mesajı paylaşarak, "AKP’li siyasetçi, ‘Cumhurbaşkanımız ve AK Parti’nin bu olanlarla ilgisi yok. Akın Gürlek ve etrafındaki grubun yaptığı bir şey. Bu kadarını hiç kimse doğru bulmuyor’ diye yazdı bana” dedi.

Özel, "'Erdoğan iyi, etrafı kötü' yalanından bıktık artık. Bu yalana bizim inanmamızı bekliyorlar halen. Bakanı atayan, yaptığı iyi şeylerden de kötü şeylerden de sorumludur. Bu kadar katı bir lider hakimiyetinin olduğu yerde, bağımsız hareketler beklemiyoruz. Ben bana yazıp günah çıkartan AKP’liye, ‘Yanlış genel başkana yazıyorsunuz, kendi genel başkanınıza yazın’ dedim" ifadesini kullandı.

MUHALEFETE SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Özel, "Yaşananlarla ilgili topluma bir mesajınız var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Demokratik sistemi korumak için herkesin bir refleks vermesi lazım. Gittiğimiz her yerde ciddi destek görüyoruz. Rize'de örneğin, tarihi bir kalabalık vardı. Rize aktı, meydanlara doldu. Rize’yi görüp de insanlara, ‘Tepki göstermiyorsunuz’ diyemeyiz. Daha kalabalık meydan, daha fazla destek, daha kitlesel mitingler önemli… Biz de demokratik sistemi savunmak zorundayız. Ben artık kendimi, şahsi mücadeleden ayırdım, sandığa ulaşıp bu iktidarı gönderme sorumluluğundayız. Bizi de bertaraf ederlerse ne olacak, onun endişesini taşıyorum. Muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz. O konuda kimsenin hakkını yemek istemem. Liderler turunda da herkesin desteğini hissediyoruz. Ama CHP’deki gibi genel bir seferberlik halini bilhassa TBMM’de grubu bulunan partilerden bekliyoruz.

Ali Mahir Başarır’ın en yakınının cep telefonunu aldılar, oradan bir şey bulup onu paylaştılar. Şimdi benim en yakınımı Demirhan Gözaçan'ı aldılar, rahmetli Ferdi Zeyrek, Demirhan ve ben en yakın üçlüydük. Bir umut onun cep telefonuna erişecekler. AK Parti geçen hafta, ‘Savcılıktaki görüntülerin paylaşılmasını kınıyoruz’ dedi Meclis’te. Bu iftiraları atan kişi bilgileri Adalet Bakanlığı’ndan alıyor. Bakanlıktan soruşturmalarla ilgili bütün bilgileri deşifre ediyorlar. Gruplardan, hükmedebildikleri gazetelerin muhabirlerine mesajlar gönderiyorlar. Ayrı ayrı gruplar kurmuşlar ki birinden bir şey sızarsa kim olduğu belli olsun diye. Böyle acayip bir durum var. Mevcut dayanışmaya teşekkür ediyoruz, fazlasını bekliyoruz. Başka türlü bu işin içinden çıkılmayacak."