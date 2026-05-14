Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... Aziz İhsan Aktaş Davası: Mütalaa açıklandı, ara karar bekleniyor!

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası bir haftalık aradan sonra, ikinci celsenin 12. duruşma gününde devam ediyor.

Duruşma Savcının bugün, esas hakkında mütalaa vermesi bekleniyor.

Dava; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 11 ismin tutukluluğu ile devam ediyor.

Dosyada toplamda 200 sanık yer alıyor.

17.00 | ARA KARAR BEKLENİYOR

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasında avukat beyanları tamamlandı. Mahkeme Başkanı, tutukluluklara ilişkin ara karar öncesi duruşmaya yaklaşık 1 saatlik ara verdi. Aradan önce konuşan Mahkeme Başkanı, “Gelecek celse tüm tutuksuz sanıklar burada olsun. ‘Hızlı ilerliyor’ deniyor ama yargılamanın bu şekilde ilerlemesinin bir sebebi var. Gerekçeyle ilgili eleştirilerde kısmen haklısınız.” ifadelerini kullandı.

14.35 | AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASINDA TAHLİYE BEKLENİYOR

Duruşma Savcısı, esasa ilişkin mütalaasında davada tutuklu yargılanan 11 isim hakkında da talepte bulundu. 4 ismin tahliyesini (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza YILMAZ, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak KANGAL, Rıza Akpolat'ın kayınbiraderi Kazım Gökhan YANKILIÇ, Rıza Akpolat'ın arkadaşı Rabil ARTAN), 3'ü CHP'li Belediye Başkanı olan 7 kişinin ise tutukluluğunun devamını (Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza AKPOLAT, Seyhan Belediye Başkanı Oya TEKİN, Oya Tekin’in eşi Celal TEKİN, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan KAYHAN, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan ZENGER, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan DAKA, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner ÇAYKARA) talep etti.

Avukatların beyanlarının ardından İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuzhan Gül, tahliyeye ilişkin bir ara karar kuracak.

14.00 I DAVA AVUKAT BEYANLARI İLE DEVAM EDİYOR

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında ara sona erdi. Avukatlar, ara tutukluluk değerlendirmesi öncesi beyanlarda bulunuyor.

12.15 | 4 KİŞİNİN TAHLİYESİ İSTENDİ

Savcı mütalaasını tamamladı. Mahkeme Başkanı, duruşmaya 1 saat ara verdi. Daha sonra tutukluluklara ilişkin avukat beyanlarını alacağını, gün içinde yetişmesi halinde tutukluluklara ilişkin bir ara karar kuracağını söyledi. Bir sonraki celsenin 15 Haziran 2026 tarihinde başlaması yönünde bir kararları olduğunu ve bunun karar duruşması olacağını kaydetti.

Savcı, örgüt lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” suçundan TCK 220/1 kapsamında ceza talep etti.

Savcı, Rıza Akpolat hakkında çok sayıda “ihaleye fesat karıştırma”, “özel belgede sahtecilik”, “resmi belgede sahtecilik”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından ceza talep etti. Ancak Akpolat’ın “örgüt üyeliği” suçundan cezalandırılmasına yönelik yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraati istendi. Savcı ayrıca Akpolat’ın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mütalaada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Özcan Zenger hakkında “rüşvet alma” suçundan TCK 252/2 kapsamında ceza istendi. Özcan Zenger’in tutukluluğunun devamı talep edilirken, Zeydan Karalar yönünden tutukluluk ya da adli kontrol değerlendirmesine yer verilmedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında ise 30 ve 31 numaralı eylemler yönünden “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma” suçundan TCK 257/2 kapsamında ceza talep edildi.

Mütalaada Oya Tekin ve Celal Tekin hakkında 59 numaralı eylem kapsamında “rüşvet alma” suçundan ceza istendi. Savcı, iki sanığın da tutukluluk halinin devamını talep etti.

Kadir Aydar hakkında 60 numaralı eylem kapsamında “rüşvet alma” suçundan ceza talep edilirken, tutukluluk durumuna ilişkin ayrıca değerlendirme yapılmadı.

Utku Caner Çaykara hakkında 58 numaralı eylem kapsamında “rüşvet alma” suçundan ceza istendi. Çaykara’nın 28 ve 29 numaralı eylemler yönünden ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraati talep edildi. Savcı, Çaykara’nın tutukluluğunun devamını istedi.

Erhan Daka hakkında da 58 numaralı eylem kapsamında “rüşvet alma” suçundan ceza talep edilirken, tutukluluğunun devamı istendi.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz hakkında çok sayıda “ihaleye fesat karıştırma” ve “özel belgede sahtecilik” suçlarından ceza talep edildi. Ancak Yılmaz’ın “örgüte yardım” suçundan cezalandırılmasına yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraati istendi. Savcı, Yılmaz’ın tahliyesini talep etti.

Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan hakkında ise 46 ile 55 numaralı eylemler kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan ceza talep edildi. Kazım Gökhan Yankılıç ile Rabil Artan hakkında ayrıca “resmi belgede sahtecilik” suçundan da ceza istendi. Savcı, üç sanığın da tahliyesini talep etti.

Savcı, Aziz İhsan Aktaş hakkında bazı rüşvet eylemleri yönünden ise “ceza verilmesine yer olmadığına” karar verilmesini istedi. Mütalaada ayrıca örgüt bünyesinde olduğu belirtilen 16 şirket ile bazı mal varlıklarının müsaderesi talep edildi.

11.45 | MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıklıyor. Yazılı olarak dosyaya sunulacağını ve gün içinde UYAP’a yükleneceğini ifade etti. Savcı, mütalaanın 104 sayfadan oluştuğunu belirterek, özetinin ise 9 sayfa olduğunu söyledi.

Savcı, hazırladığı 9 sayfalık özeti okuyor. Mütalaaya, “Aziz İhsan Aktaş’ın akrabalarıyla kurduğu ihale sistemiyle en çok Beşiktaş Belediyesi’nden ihale aldığı, Rıza Akpolat’ın haksız kazancı da akrabaları üzerinden resmileştirdiği” iddiasıyla başlandı.

Savcı sanıklar yönünden her bir eylem bakımından ayrı ayrı değerlendirme yaparak ceza ve beraat taleplerini açıklamayı sürdürüyor.

İSTENEN CEZALAR

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasında belediye başkanları, yardımcıları ve Aziz İhsan Aktaş hakkında istenen hapis cezaları:

* Örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş: 280 yıla kadar hapis istemi

* Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: 234 yıla kadar hapis talebi

* Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz: 179 yıla kadar hapis istemi

* Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı: 75 yıla kadar hapis talebi

* Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere: 12 yıla kadar hapis talebi

* Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: 12 yıla kadar hapis talebi

* Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara: 12 yıla kadar hapis talebi

* Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar: 12 yıla kadar hapis talebi

* Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin: 12 yıla kadar hapis talebi

* Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer: 2 yıla kadar hapis talebi

NE OLMUŞTU?

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi 3 No’lu Duruşma Salonu'nda İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davada, şubat ayında yapılan tutukluluk değerlendirmesi ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil dokuz isim, ara kararın açıklandığı 27 Şubat'ta ise aralarında İSFALT ve BELTAŞ çalışanlarının olduğu yedi isim hakkında tahliye kararı verilmişti. Celse arasında ise eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali tahliye olmuştu.

Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, davanın ikinci celsesinin 11. duruşma gününde, avukatların talebine ilişkin ara kararını açıkladı. Hakim, avukatların mazeretleri hususunda karar vermeye gerek olmadığına karar verdi; tefrik, yetkisizlik, görevsizlik taleplerini reddetti.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine oy birliği ile karar verdi. Duruşma Savcısı, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için bir hafta süre istedi, duruşma 14 Mayıs’a bırakıldı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 200 kişi ise "sanık" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan sağladığı mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 2 fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 2 fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuluyor.

Ayrıca iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", 4 fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.