Son dakika... 21 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

14.05.2026 09:12:00
DHA
Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda iktidara yakınlığı ile bilinen Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı. Bakan Akın Gürlek, 21 ilde 200 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığının tespit edildiğini açıkladı.

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında AKP'ye yakınlığı ile bilinen televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul’daki evinde gözaltına alındı.

21 İLDE 200 ŞÜPHELİYE YÖNELİK EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adalet Bakanı Akın Gürlek, söz konusu soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilimizde 200 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile elde edilen deliller neticesinde; yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi, yürütülen mücadelenin boyutunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır.

Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, büyük bir eş güdüm içinde sergilediği kararlı duruş; finansal suç örgütlerine ve yasa dışı bahis şebekelerine karşı asla taviz vermeyeceğimizin en net göstergesidir.

Bu sabırla ve büyük bir dikkatle yürütülen operasyon dolayısıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın alın terini ve geleceğini hedef alan her türlü suç yapısıyla mücadelemizi, aynı sarsılmaz iradeyle sürdüreceğiz."

Fatih Altaylı'dan, Rasim Ozan Kütahyalı'ya 'kanser' yanıtı: 'Bu kadarı fazla artık!' Gazeteci Fatih Altaylı, kendisinin kanser olduğunu iddia eden Rasim Ozan Kütahyalı'ya yanıt verdi. Altaylı, kanser hastası olmadığını söyledi ve Kütahyalı'ya tepki gösterdi.
Rasim Ozan Kütahyalı kimdir? Rasim Ozan Kütahyalı neden gözaltına alındı? Rasim Ozan Kütahyalı kaç yaşında, nereli? Rasim Ozan Kütahyalı'nın mesleği ne? Adana merkezli yürütülen operasyon kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul’daki evinde gözaltına alındı. Peki, Rasim Ozan Kütahyalı kimdir? Rasim Ozan Kütahyalı neden gözaltına alındı? Rasim Ozan Kütahyalı kaç yaşında, nereli? Rasim Ozan Kütahyalı'nın mesleği ne?
Rasim Ozan Kütahyalı'nın gündem olan paylaşımı: 'Yasadışı bahis çetelerinin tamamı bitecek...'
Rasim Ozan Kütahyalı'nın gündem olan paylaşımı: 'Yasadışı bahis çetelerinin tamamı bitecek...' Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında bu sabah gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın dün sabah saatlerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yasa dışı bahis operasyonlarına yönelik bir paylaşımını alıntılayarak "Yasadışı bahis çetelerinin tamamı bitecek" ifadelerini kullandığı görüldü. Kütahyalı'nın söz konusu paylaşımı gündem oldu.