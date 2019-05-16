Ormanlık alandan 28 ton çöp çıktı

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Altunboğa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Çınargeçidi Mesire alanında ormanlık alandaki çöp yığınları vatandaşların tepkisini çekti. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Kayıran Andırın Belediyesi'ne başvururak çöplerin hem çevreyi hem de insan sağlığını tehdit ettiğini söyleyerek önlem alınmasını istedi.

Bunun üzerine harekete geçen belediye ekipleri alandaki tüm çöpleri temizlerken, Belediye Başkanı Ahmet Doğan da çalışmaları yerinde inceledi. Çöplerin inşaat ve evsel atıklardan oluştuğunu belirten Başkan Doğan, "Burası Andırın'ın doğa harikası olan bir köşesi, maalesef burayı böyle görünce çok üzüldük.

İnşaat atıkları, evsel atıklar ve piknik yapanların attıkları çöpler geniş bir alana yayılmış. İşçilerimiz ile birlikte yaklaşık 28 ton çöp temizledik. Doğamızı temiz tutmak sadece belediyelerin işi değildir, vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

Ormanlık alandaki çöpleri görünce çok üzüldüğü için tepki gösterdiğini belirten Hüseyin Kayıran ise "Ben doğayı çok severim ve gezerken bir baktım ki bu bölgede çöp yığınları var. Gerçekten içler acısı bir durumdu, hemen belediye başkanımıza durumu söyledim ve şuan çok mutluyum. Başkanım işçiler ile birlikte burada temizlik yapmış, kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.