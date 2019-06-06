Sokağa bırakılması tepki çekmişti: Hikâyesi ortaya çıktı

İstanbul’un Cihangir mahallesinde, eşyalarının başında duran yavru köpeğin fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı. Köpeğin terk edilmiş görüntüsü büyük tepki çekti.

Ancak bayramın ilk günü sabah erken saatlerde Cihangir Anahtar sokakta eşyalarıyla bulunan köpeğin sahiplerinin sınır dışı edilen iki Suriyeli sığınmacının olduğu ortaya çıktı.

Gazete Duvar’ın haberine göre Suriyeliler, sınır dışı edileceklerini öğrenince, köpeği düzenli olarak götürdükleri veterinere sabah 08.00’de telefon etti ve yaklaşık 7 aylık yavruyu bırakmak zorunda olduklarını anlattı.