Katliam görüntüsü!



Rusya’daki doğalgaz rezervlerini doğrudan Türkiye’ye ulaştıracak Türk Akımı Projesi çalışmaları kapsamında Kıyıköy’de yapılan tahribat uydudan bile görünüyor. Fotoğrafta Kıyıköy’deki alım terminali çalışmaları sonucu on binlerce ağacın katledildiği görülüyor.

Fotoğraf Kuzey Ormanları Savunması’nın sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı. Savunma yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Istrancalar’ın eşsiz güzellikteki Kıyıköy’üne yaptıkları zulme bakın. Rusya Avrupa’ya doğalgaz satsın diye Trakya’nın nefesi yüz binlerce ağacı katlettiler, ormanı 30 km boyunca 50 metre genişlikte tıraşlayıp tellerle ikiye bölüyorlar. Rusya başka hangi ülkenin ormanlarından bu şekilde bir boru hattı geçirebilirdi? Tek kuruş kamulaştırma bedeli ödememek ve kesilecek 1.5 milyon ağacı ‘ekonomiye kazandırmak’ için Trakya’nın yaşam kaynağı eşsiz Kuzey Ormanları ekosistemi bir kez daha hançerlendi.”