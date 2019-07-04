'Sinop'ta tehlike devam ediyor'

Sinop Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Sözcüsü Zeki Karataş, Sinop Nükleer Santral Projesi’nin iptal edilmediğini sadece durdurulduğunu, devam eden tehlike nedeniyle mücadelelerinin proje çöp sepetine atılana kadar süreceğini söyledi.
Cemal Ciğerim
Yayınlanma tarihi: 5 Temmuz 2019 Cuma, 02:05

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Sinop İnceburun Yarımadasında kurulması düşünülen Sinop Nükleer Güç Santralı’nin (Sinop NGS) bir enerji sorunu olmadığının bir kez daha ortaya çıktığını kaydeden Sinop NKP Sözcüsü Zeki Karataş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Japonya’da yaptığı açıklamadan Sinop’a kurulması düşünülen santralın iptali değil, ilerlemediği için durdurulduğuna ilişkin üst düzey bir açıklama olduğuna dikkat çekti.

Zeki Karataş, “Sinop uluslararası kirli pazarlıklar konusu yapılıyor. Mücadelemiz proje tarihin çöp sepetine atılana dek sürecektir” dedi.

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