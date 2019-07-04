'Sinop'ta tehlike devam ediyor'

Sinop İnceburun Yarımadasında kurulması düşünülen Sinop Nükleer Güç Santralı’nin (Sinop NGS) bir enerji sorunu olmadığının bir kez daha ortaya çıktığını kaydeden Sinop NKP Sözcüsü Zeki Karataş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Japonya’da yaptığı açıklamadan Sinop’a kurulması düşünülen santralın iptali değil, ilerlemediği için durdurulduğuna ilişkin üst düzey bir açıklama olduğuna dikkat çekti.

Zeki Karataş, “Sinop uluslararası kirli pazarlıklar konusu yapılıyor. Mücadelemiz proje tarihin çöp sepetine atılana dek sürecektir” dedi.