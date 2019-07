Esnaflardan ‘Beni Yaşatır Mısın’ projesi

Kastamonulu hayvansever Serpil Çam adlı esnaf, projenin tanıtılmasıyla daha fazla kişiye sesini duyurmaya çalıştığını belirterek, şehirdeki hayvanlara olan ilgiyi yeterli görmediğini kaydetti.

Serpil Çam, başlattıkları bu kampanya ile amaçlarının hayvanlara yönelik farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. ‘Beni Yaşatır Mısın’ projesinin amacına ulaşacağına inandığını söyleyen Çam, amacının vatandaşta hayvan sevgisini pekiştirmek, sokak hayvanları ve evcil hayvanlarla ilgili farkındalık oluşturmak, hayvanlar ve insanlar arasında empati kurmak olduğunu kaydetti.

Çam, “Ben, gönüllü bir hayvan severim. Sen yerde olanlara merhamet et ki, gökte olanlar da sana merhamet etsin. İnsan olabilmenin yolu yaratılmış her şeye sevgi ve merhamet duyabilmektir. Sudan sebeplerle lütfen hayvanlar ölmesin. Her kişi evinin önüne, dükkanın önüne mama ve su koysun, çok zor bir şey değil. İnşaat firmaları, projelerinde kedi evleri, kulübelere yer versin.

Hayvanları da görmelerini istiyorum herkesin. Proje kapsamında çevreye mama koyma alışkanlığı konusunda örnek olmaya çalışıyorum umarım hayvanlara merhamet, sevgi artacaktır diye düşünüyorum” dedi.