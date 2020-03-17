Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’nü bu yıl İsmail Uyaroğlu kazandı

17 Mart 2020 Salı, 17:33

1986 yılından bu yana düzenlenmekte olan Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nün Alper Akçam, Cengiz Bektaş, Adnan Binyazar, Ali Cengizkan, Bahar Gökler (ailesi adına), Ahmet Özer ve Ferruh Tunç’tan oluşan seçici kurulu, 63 aday yapıtı değerlendirdi. Kurul, ödülün bu yıl İsmail Uyaroğlu'nun kitabına verilmesini oy çokluğu ile kararlaştırdı.

İsmail Uyaroğlu'na ödülü, korona virüs salgını nedeniyle sonbahara ertelenen törende sunulacak.

DENEYİMLİ ŞAİR

1948 Balıkesir doğumlu olan İsmail Uyaroğlu, bugüne değin aralarında Gül Sağanağı, Aşktan ve Umuttan Aldım Rengimi, Çocuk ve Şiir, Bir Liranın İki Günü, Yakında,Hayatı Karşılayan Şiirler, Şiir Kitabı, Bir Demet Diken, 5+2'ler, Ateşin İçinden, Ve Aşk, Adsız Oyun, Büyüyünce, Ölümcül Yolculuğun Senin, Lanettayin Bir Şair, Kirli Şiirler, 5-7-5'ler, Son Çentik olmak üzere çok sayıda kitap yayımladı. Uyaroğlu; TDK Çocuk Yazını, Yunus Nadi, Yazko Edebiyat, Cevdet Kudret ve Melih Cevdet Anday ödüllerinin de sahibi.