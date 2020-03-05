CHP lideri Kılıçdaroğlu: Onun düzeyine inmeyeceğim
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önceki günkü TBMM’de İdlib saldırısı nedeniyle gerçekleştirilen kapalı oturum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü grup toplantısı üzerine bazı MYK üyeleriyle birlikte değerlendirme toplantısı yaptı.
Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan’ın kendisine yönelik ifadelerine asla yanıt vermeyeceğini ve “ben asla onun düzeyine inmeyeceğim” dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin tezkereye “evet” demesinin de iki ana gerekçesi olduğuna işaret ederek “Bir tanesi terör örgütleriyle mücadele etmesi içindi. Ama ettirmiyorsun. Ordu IŞİD unsurlarıyla mücadele etmiyor. İkincisi göçün önlenmesiydi. Ama göç de engellenmiyor. Peki bizim askerimiz hangi siyasi amaç doğrultusunda orada bulunuyor? Soçi, Astana taahhütlerini neden yerine getiremiyoruz” dediği belirtildi.
‘5 KURUŞLUK DAVA’
Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik de sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Genel başkanımızın ‘Erdoğan’ın kişiliği nedeniyle 5 Paralık (kuruşluk) dava aç’ talimatı gereğince, Erdoğan aleyhine dava açacağız” ifadelerini kullandı.
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