CHP Milletvekili Fikret Şahin’den “sahte bal” tepkisi: “Bu şirketleri kim koruyor”

07 Mart 2020 Cumartesi, 13:49

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, TBMM Genel Kurulu’nda ürün güvenliğiyle ilgili yasa teklifinin görüşülmesi sırasında söz alan CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, sahte olduğundan şüphelenerek memleketinden getirdiği balı 2 buçuk ay önce incelenmesi için Gıda ve Kontrol Genel Müdürü’ne teslim ettiğini ancak bugüne kadar kendisine sonucun bildirilmemesine anlam veremediğini söyledi. Israrla sürdürdüğü bilgi talebine sonunda geçen hafta telefonda, “Getirdiğiniz bal sahte” yanıtının verildiğini ancak yine de yazılı metin sunulmadığını belirten Şahin, tepkisini şöyle dile getirdi:

“2.5 ay kadar önce bir arkadaş sahte bir bal ve baharatlar getirdi. Ben de aldım Ankara’ya getirdim, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü’nü şahsen kendim aradım. Aradan 2.5 ay geçti, hemen hemen her hafta Gıda ve Kontrol Genel Müdürü’nü, özel kalemini aradım, bir milletvekili olarak hâlen sonucu almış değilim.”

‘BU ŞİRKETLERİ KİMLERİN KORUDUĞUNU MERAK EDİYORUZ’

Şahin, sahte pekmez, peynir ve bal için üretim yasağı getirmesine rağmen sahte balın tüketimine yıl sonuna kadar izin verilmesini eleştirdi. Pekmezin ve peynirin sahte olması nedeniyle yasaklandığını ancak sahte balın tüketimine 10 ay boyunca izin verildiğini ifade eden Şahin, “Bu sahte bal üreticilerinin özelliği nedir, neden bir yıl daha vatandaşı zehirlemeye devam edecekler, buna neden müsaade ediliyor? Sahte balları kimler üretiyor, kimlere halkın sağlığı üzerinden kazanç imkânı sunuluyor, bu şirketleri kimler koruyor merak ediyoruz” dedi.