CHP Milletvekili Kadıgil’den infaz yasasına sert eleştiri

10 Nisan 2020 Cuma, 12:53

“YALAN VE TALAN DÜZENİNE KARŞI ÇIKAN HERKESTEN İNTİKAM ALIYORSUNUZ”

Kadıgil, ortak akıl yerine “ben yaptım oldu” anlayışıyla hareket edildiğinin altını çizerek getirilen yasa teklifinin tüm toplumun vicdanını kanattığını belirtti. Kadıgil, “Siz ortak akılla vicdanlara uygun, adil bir düzenleme yapmak yerine, 10 aydır nerden nasıl meclis gündemine sokuştursak diye düşündüğünüz bayat teklifinizi korona tedbiri adı altında dayatmayı tercih ettiniz. Siz adil bir af getirmek yerine bir kez daha kurduğunuz yalan, talan ve israf düzenine karşı çıkan herkesten intikam almayı tercih ettiniz” dedi.

“KATİLLERİ AFFEDEBİLDİNİZ DE ONURLU GAZETECİLERİ AFFEDEMEDİNİZ”

AKP döneminde cezaevlerindeki insanların sayısının 6 kat arttığını vurgulayan Kadıgil, “Gazeteciler, öğrenciler, seçilmişler, avukatlar, yazanlar, çizenler, özetle yalnızca ve sadece fikrini söyleyenler sayenizde cezaevinde” dedi.

AKP’nin getirdiği yasayla suçu kesinleşmemiş masum tutuklulardan değil, suçu kesinleşen mahkumlardan başladığını vurgulayan Kadıgil, “ Ali İsmail’i, Berkin’i katledenler için hiç utanmadan indirim istediniz de, hakkında hiçbir mahkumiyet olmayan Osman Kavala gibi on binlerce tutukluyu içeride tutmayı tercih ettiniz. Soma faciasının sorumlularını ödüllendirip, mağdurları savunan avukatları ölüme terk etmeyi tercih ettiniz. Aladağ’da cemaat yurtlarında yanarak can veren kız çocuklarının, Çorlu’da dedesine yarım bedeni teslim edilen Oğuz Arda Sel’in katillerini affedebildiniz. Ama lağım medyası ordunuza katılmayı reddeden onurlu gazetecileri affedemediniz” dedi.

“AYNI MAKLUBEYE KAŞIK SALLAYANLAR DIŞARIDA”

Kadıgil, FETÖ yargılamalarında sonucunda tutuklanan askeri öğrencileri hatırlatarak “FETÖ denen Amerikan uşaklarıyla aynı masada bir maklubeye kaşık sallayanlar bırakın yargılanmayı, saray danışmanlıklarında keyif çatarken, siz “ne istedilerse verdiklerinizin” göz göre göre gelen darbesinin tüm suçunu, henüz yirmili yaşlarında bir avuç askeri öğrencinin boynuna asmayı tercih ettiniz! Cezasızlığı önleyeceğiz adı altında majestelerine dil uzatacak herkesi hapse tıkmayı seçerken aynı anda, aynı teklifle misal 6 yıl hapis cezası almış bir gaspçının bir tek gün cezaevinde yatmadan sokaklara dönmesini tercih ettiniz.

“KADINLARA ŞİDDET UYGULAYANLARI SOKAĞA SALMAYI TERCİH ETTİNİZ”

Cinsel suçlar ve kadına yönelik şiddet nedeniyle hapiste olanların da yasayla birlikte özgür kalacaklarını söyleyen Kadıgil, “Siz gazetecileri hapis tutup, tacizcileri önce açık cezaevine, oradan da evlerine yollamayı tercih ettiniz. İspanya’da Fransa’da kadınlar için özel kodlar belirlenirken, şiddete uğrayan kadınlar otele yerleştirilip tüm masrafları devlet tarafından ödenirken siz kadınları dövenleri, tehdit edenleri, kadınlara şantaj yapanları bu karantina günlerinde sokaklara salmayı, bir de utanmadan çıkıp kadına şiddet suçları kapsam dışı diye reklam yapmayı tercih ettiniz” dedi.

“BİZ BİZE YETERİZ DE, BİZ SİZE YETEMEYİZ”

Kadıgil ayrıca Covid 19 salgını sürecinde hükümetin aldığı önlemleri de eleştirerek “ Bazı ülkeler ise sürü bağışıklığı uyguluyor. Siz ise “herkes kendi OHAL’ini ilan etsin” deyip işin içinden çıkarım sanarak resmen “sınıf bağışıklığı” uygulamayı tercih ettiniz” dedi.

Kadıgil, “Biz Bize Yeteriz” kampanyasına yönelik olarak ise şu ifadeleri kullandı; “Tam da bu günler için sakladığımız, kefen paramızı, yedek akçemizi bile yediniz! Sonra başınız sıkışınca çıkıp “Biz bize yeteriz” dediniz. Evet biz bize yeteriz! Ancak biz size, sizin şatafatınıza, yandaş mütahitlerinize, saraylarınıza, milyonluk makam arabalarınıza, yatlardan inmeyen çocuklarınıza, ejder meyveli smoothie aşkınıza yetmedik, yetemedik!”

“BU MİLLETİ YAŞATMAK YERİNE, BİR AVUÇ YANDAŞINIZI YAŞATMAYI TERCİH ETTİNİZ”

Kadıgil sözlerini “Yaşam yaptığınız tercihlerin bütünüdür derler. Ancak ölüm her zaman kişinin tercihi olmaz. İşte siz bu milleti yaşatmak yerine, bir kez daha bir avuç yandaşınızı yaşatmayı tercih ettiniz. Ve emin olun ilk seçimde, bedelini çok ağır ödeyeceksiniz” ifadelerini kullanarak bitirdi.