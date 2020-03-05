CHP Sözcüsü Faik Öztrak canlı yayında açıkladı: Genel başkanımız, AKP Genel Başkanı'na 5 kuruşluk dava açacak"

05 Mart 2020 Perşembe, 12:36

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi.

"Saray'dan geldiği anlaşılan bir emirle Engin Özkoç'a planlı bir saldırı ve linç girişimi gerçekleştirildi" diyen Öztrak, "Kimse partimizin bu hakaretleri içine sindirmesini bekleyemez. Engin Özkoç aynı ifadeleri kullanarak iade etmiştir. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Ak Parti genel başkanına ederince dava açmaktadır. Erdoğan'a 5 kuruşluk dava açmaya karar vermiştir" ifadelerini kullandı.

Öztrak'ın açıklamalarından satır başları:

Dün TBMM'de son derece utanç verici bir olay yaşadık. Saray'dan geldiği anlaşılan bir emirle Engin Özkoç'a planlı bir saldırı ve linç girişimi gerçekleştirildi. AK Parti grubu tarafından gerçekleştirilen bu planlı saldırıyı şiddetle lanetliyoruz.

Ak Parti genel başkanı, cumhurbaşkanlığı koltuğunun arkasına saklanarak hiçbir edep sınırı gözetmeden sayın genel başkanımıza hakaret etmiştir. 'Şerefiz, hain, alçak...' deyince sert konuşmuş oluyor cumhurbaşkanı yandaş medyaya göre. Kendi gazeteleri açıkça bunu yazmış.

Ak Parti genel başkanına soruyoruz; "Askerimizi hava üstünlüğü olmadan neden İdlib'de dar bir bölgeye hapettiniz? Cevapları, 'Bunu soran şerefsizdir'.. Biz bu soruları milletimiz adına soruyoruz.

Kimse partimizin bu hakaretleri içine sindirmesini bekleyemez. Engin Özkoç aynı ifadeleri kullanarak iade etmiştir. Genel başkanımız Ak Parti genel başkanına ederince dava açmaktadır. Erdoğan'a 5 kuruşluk dava açmaya karar vermiştir.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak sarf ettiği, "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini fitneyle iftirayla lekelemeye çalışan kim olursa olsun, haysiyetsizdir, şerefsizdir, alçaktır, haindir. Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal'in Çanakkale'yi savunduğu zaman İdlib'in de vatan toprağı olduğunu bilmeyecek kadar şuur kaybı içinde" sözlerine CHP'li Engin Özkoç'tan yanıt gelmişti.

TBMM'deki oturum öncesi bir konuşma yapan Özkoç, “Bizim şehitlerimize, ‘kelle’ diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum ben size. Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti’nde şerefsizdir, şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez." ifadelerini kullanmıştı.

Özkoç'un bu konuşmanın benzerini Meclis kürsüsünde yapması sonrası ise AKP'li ve CHP'li Miletvekilleri arasında arbede yaşanmıştı. Arbede sonucu Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Son olarak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç aleyhinde 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmış, Kılıçdaroğlu da Erdoğan'a 5 kuruşluk dava açacağını açıklamıştı.