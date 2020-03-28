CHP'li Ağbaba, 11 askerin koronavirüse yakalandığı iddiasını bakana sordu

28 Mart 2020 Cumartesi, 17:54

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 200 personelin bulunduğu bir bölükte 11 askerde koronavirüs tespit edildi" iddiasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sordu.

Ağbaba'nın, Twitter adresinden Bakan Koca'yı etiketleyerek dile getirdiği iddiaya göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan 200 kişilik bölükte 11 askerin koronavirüs testi poizitif çıktı. Askerlerin her gece dip dibe aynı koğuşlarda yattığını dile getiren Ağbaba, bölükteki askerlerin acilen tek kişilik koğuşlara taşınması talebinde bulundu.





Hakkari/Yüksekova’da 200 askerin bulunduğu bir bölükte 11 askerde coronavirüs tespit edildiği iddiası var.



Askerlerimiz her gece aynı koğuşta dip dibe yatmaya devam ediyorlar!



Bölükteki askerlerimiz acilen tek kişilik yurt veya otel odalarına yerleştirilmeli.@drfahrettinkoca — Veli AĞBABA (@veliagbaba) March 28, 2020

CHP'li vekil paylaştığı mesajda, "Hakkari/Yüksekova’da 200 askerin bulunduğu bir bölükte 11 askerde koronavirüs tespit edildiği iddiası var. Askerlerimiz her gece aynı koğuşta dip dibe yatmaya devam ediyorlar! Bölükteki askerlerimiz acilen tek kişilik yurt veya otel odalarına yerleştirilmeli" dedi.



