CHP'li Ağbaba, 11 askerin koronavirüse yakalandığı iddiasını bakana sordu
Veli Ağbaba, "200 kişilik bölükteki 11 askerde koronavirüs tespit edildiği" iddiasını Sağlık Bakanı Koca'ya sordu
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 200 personelin bulunduğu bir bölükte 11 askerde koronavirüs tespit edildi" iddiasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sordu.
Ağbaba'nın, Twitter adresinden Bakan Koca'yı etiketleyerek dile getirdiği iddiaya göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan 200 kişilik bölükte 11 askerin koronavirüs testi poizitif çıktı. Askerlerin her gece dip dibe aynı koğuşlarda yattığını dile getiren Ağbaba, bölükteki askerlerin acilen tek kişilik koğuşlara taşınması talebinde bulundu.
Hakkari/Yüksekova’da 200 askerin bulunduğu bir bölükte 11 askerde coronavirüs tespit edildiği iddiası var.— Veli AĞBABA (@veliagbaba) March 28, 2020
Askerlerimiz her gece aynı koğuşta dip dibe yatmaya devam ediyorlar!
Bölükteki askerlerimiz acilen tek kişilik yurt veya otel odalarına yerleştirilmeli.@drfahrettinkoca
CHP'li vekil paylaştığı mesajda, "Hakkari/Yüksekova’da 200 askerin bulunduğu bir bölükte 11 askerde koronavirüs tespit edildiği iddiası var. Askerlerimiz her gece aynı koğuşta dip dibe yatmaya devam ediyorlar! Bölükteki askerlerimiz acilen tek kişilik yurt veya otel odalarına yerleştirilmeli" dedi.
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