CHP'li Ağbaba'dan işçileri ücretsiz izine çıkarmayı düzenleyen teklife itiraz

16 Nisan 2020 Perşembe, 09:47

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP'nin TBMM'ye sunduğu işçileri ücretsiz izine çıkarmayı düzenleyen teklife ilişkin bilgi notu hazırladı. Ağbaba iktidarın virüs salgınını fırsata çevirerek krizin bütün faturasını izşilere ödetme sürecinin devam ettiğini belirterek, “Hükümet yasa taslağında işten çıkarmaları yasaklıyormuş gibi yapıp ücretsiz izin uygulamasının önünü açıyor” diye konuştu.



Teklife göre kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayanlar ile ücretsiz izine çıkartılan işçileri ise sefalete mahkum ettiğini kaydeden CHP'li Ağbaba, “Günlük 40 TL’yi bile bulmayan ödeme ile işçilere sadece bin 177 TL’lik bir ödeme ön görülüyor. Ayrıca işçi başına sadece 2 bin 943 TL ceza ödemeyi göze alan işverene ise işten çıkartmanın önü açılıyor” değerlendirmesini yaptı. CHP'li Ağbaba, teklifle ilgili 8 madde halinde şunları sıraladı:

- İş Yasası'nda yer almayan ücretsiz izin uygulaması mevcut iş kanunu hükümlerine giriyor. İşçinin geçmişte ücretsiz izne çıkartıldığında haklı nedenle fesih hakkı bu şekilde yasaklanmış oluyor.

- İşten çıkartılmayan ancak ücretsiz izne gönderilen işçiye işsizlik sigorta fonundan günlük 39,24 TL yani aylık bin 177 TL ödenecek. Bu en az asgari ücret ile çalışan bir işçinin aylık bin 147 TL gelirinin düşmesi anlamına gelecektir.

- Yine işsizlik sigorta fonundan ücretsiz izne çıkartılacak işçilere verilecek olan günlük 39,24 TL işçinin ileride kullanacağı işsizlik ödeneğinden düşeceği belirtilerek işçinin ileride kullanacağı işsizlik ödeneği bir nevi ortadan kaldırılıyor.

- Torba yasa bu hali ile yasalaştığında işveren kısa çalışma ödeneğine başvuru ihtiyacı duymayacaktır. Kısa çalışma ödeneğinde işçiye minimum bin 700 TL ödenirken ücretsiz izin uygulaması ile işçiye bin 177 TL verilecek yani işçi 523 TL hak kaybına uğrayacaktır.

- Bin 177 TL ücret ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçiler arasında büyük bir hak kaybı ortaya çıkartılarak çalışanlar arasında eşitsizlik yaygınlaşıyor.

- Bu yolla işten çıkarmaların yasaklanması düzenlemesi işçinin ayda Bin 177 TL'ye mahkum edilmesi anlamına geliyor. Ayrıca bu durum kısa çalışma ödeneğinin de ortadan kaldırılması anlamına geliyor.

- Ayrıca söz konusu yasa ile işten çıkarmalar yasaklanmıyor geçici bir süre olarak erteleniyor.

- İşverene ise 2 bin 943 TL ücret ödeme yaptırımı ile işçi çıkartılmasının önü açılmış oluyor.