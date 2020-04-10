CHP'li Aykut Erdoğdu'dan iktidara: Çok pişman olursunuz, bu ölümcül hatadan dönün

10 Nisan 2020 Cuma, 10:09

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da biri Atatürk Havalimanı, biri de Sancaktepe'de olmak üzere bin yataklı iki hastane inşa edileceğini söyledi.

Açıklamanın ardından ilk olarak Atatürk Havalimanı'nın yanında bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide çalışmalar başladı.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu dün sosyal medya hesabından paylaştığı tweetlerle inşaata tepki gösterdi.

İşte Erdoğdu'nun paylaşımları;

İNANIN İÇİM SIZLIYOR

"Atatürk Havalimanı'nı hızla sahra hastanesine çevirmek varken olabilecek en yanlış yere yeni hastane yapmak cinayettir… Yazık kurtarabileceğimiz binlerce insan hastane koridorlarında oksijen alamadığı için boğularak can verecek.

Bu ihtimali düşündükçe içim sızlıyor. Umarım yanılırım. Bu yanlış bir tercih. Bu hatadan hemen dönülmesi gerekir. Birkaç hafta içinde vaka sayısı pik yapacak.

Yani yeni hastane yetişmeyecek. Atatürk Havalimanı'nın terminal binalarının elektrik, doğalgaz, su alt yapısı var. Morg olarak kullanılabilecek soğuk hava depoları var. Seyyar hastaneye ulaşım sağlayacak metro bağlantısı, 10 bin araçlık otopark var.

Elimizde hızla seyyar hastaneye çevirebileceğimiz terk edilmiş devasa bir tesis varken bu tesisi yok sayıp hemen yanına sıfırdan hastane yapılmasını anlayamıyorum. Hükümeti uyarıyorum... Gün rant hesap edilecek gün değil... Çok pişman olursunuz... Gelin çok geç olmadan bu ölümcül hatadan dönün."