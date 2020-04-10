CHP’li belediyenin yardımını paylaşan doktora soruşturma açıldı

10 Nisan 2020 Cuma, 15:22

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Saraybahçe Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan aile hekimi Sibel Gören geçen günlerde Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak kendilerine maske ve ve eldiven gönderen CHP’li İzmit Belediyesi’ne teşekkür etmişti.

Gören mesajında, “Aile Sağlığı Merkezleri’nin unutulduğu günlerde bizi unutmayan Fatma Kaplan ve İzmit belediyesine çok teşekkürler…” ifadelerini kullanmıştı.

Gören, bugün yeni bir paylaşım yaparak hakkında Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

“SUÇ UNSURU NEDİR?”

Gören, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu paylaşımım şikayet edilmiş. Hakkımda soruşturma açılmış,savunmam isteniyor. Buradaki suç unsuru nedir acaba? Bu günlerde bile bunlarla uğraşılmasını protesto ediyorum. Hem de Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun tüm soruşturmaların ertelenmesi ile ilgili yazısı varken…"



