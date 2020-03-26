CHP'li eski vekil, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
CHP İstanbul eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
CHP eski Milletvekili Diş Hekimi Kadir Gökmen Öğüt'ün koronavirüs nedeniyle İstanbul'daki Kadıköy Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Salı günü hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Kadir Gökmen Öğüt, cumhuriyet.com.tr'ye konuştu ve durumununiyi olduğunu söyledi.
Kadir Gökmen Öğüt, 24 Dönem CHP İstanbul Milletvekilliği yapmıştı.
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