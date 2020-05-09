CHP’li İlgezdi: ‘Sanata böyle bakılmaz’

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

Bakanlık, oyunun sahnelenme sürecinin kastın (oyuncu kadrosu) bütün görevliler tarafından imzalanması ile başladığını iddia etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Bu yaklaşım hastalıklı bir yaklaşımdır. Sanata böyle bakılmaz” tepkisi gösterdi. Devlet Tiyatrosu’nun önceki yıl ünlü yönetmen Ayşe Emel Mesci’ye Anton Çehov’un “Martı” oyununu Ataol Behramoğlu’nun çevirisiyle sahnelemesi için teklif vermişti. Mesci, teklif üzerine Ankara’ya giderek oyuncuları seçmiş, uzun bir süre boyunca oyun için çalışmış, tasarım için dekoratörle anlaşmıştı. Aylar süren hazırlık sürecinden sonra provalara başlanması beklenirken oyun önce art arda 3 kez ertelenmiş ve daha sonra repertuvardan çıkarılmıştı. CHP’li İlgezdi, neredeyse bir yıl önce bu konuyu TBMM gündeme taşıyarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Mesci’den talep edilen oyunun neden repertuvardan çıkarıldığını sormuştu.

İlgezdi’nin soru önergesine bakanlıktan 11 ay sonra yanıt geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı “oyunun sahnelenme süreci kastın bütün görevlilerce imzalanmasının müteakiben başlamaktadır” savunmasında bulundu.

İlgezdi, bakanlığın aylarca yoğun emek harcanan süreci yok saydığına işaret ederek, “Tiyatro, oynanacak oyunun belirlenmesi ile başlayan ve sahneye konana kadar olağanüstü çabalarla icra edilen bir sanat dalı. Oynanacak oyun belirleniyor ve Mesci’ye teklifte bulunuluyor. Bu noktadan itibaren tüm süreçler tiyatronun içinde. Ancak bakanlık aylarca süren çaba ve emeklerin bir değeri olmadığını ifade ederek, sözleşme imzalanmadığı için bir kayıp söz konusu değil, diyor. Bu yaklaşım hastalıklı bir yaklaşımdır. Sanata böyle bakılmaz. Ayşe Emel Mesci’nin aylarca gösterdiği yoğun emeği yok sayıp üzerine oyununu engelleyenlerin ülkemizin kültür politikalarını yönetmesi, ülkemiz için büyük kayıptır” değerlendirmesinde bulundu.