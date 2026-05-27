Son Dakika... 'Satılık haram araç' diye duyurmuşlardı! 'Kılıçdaroğlu zamanında alındı, makam aracı olarak kullandı'

Polis zoruyla tahliye edilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine geçen CHP Genel Merkezi'nin önüne, Özgür Özel döneminde partiye tahsis edildiği belirtilen 2 araç konulmuş ve araçların üzerine ise 'Satılık haram araç' yazılmıştı.

Söz konusu olayın ardından 'Özgür Özel İletişim' sosyal medya hesabından, konuya ilişkin bir yanıt paylaşıldı.

"KILIÇDAROĞLU, AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN ZIRHLI ARACINI 1.5 SENE KULLANDI"

Yapılan paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun Aziz İhsan Aktaş’ın zırhlı aracını 1,5 yıl boyunca kullandığı açıklandı. Paylaşımda "Genel Merkezimizdeki iğrenç araç görüntülerinden sonra iki kelam etmek farz oldu:

-İki araç da partinin parasıyla alınmıştır, faturaları mevcuttur.

-Araçlardan biri 2022 yılında Kılıçdaroğlu tarafından alınmış ve kullanılmıştır. O aracı oraya koyanlar bunu bilmeyecek kadar cehalet sahibidir.

'Satılık haram araç' diye duyurmuşlardı!



Kılıçdaroğlu'nun makam aracı olarak kullandığı ortaya çıktı



-Kılıçdaroğlu, Çubuk’ta saldırıya uğradıktan sonra, Erdoğan Toprak, Aziz İhsan Aktaş’tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun kullanımıma sunmuştur. Kılıçdaroğlu, Aziz İhsan Aktaş’ın zırhlı aracını 1,5 yıl boyunca kullanmıştır.

-Evi camdan olan başkasının evine taş atmasın!" dendi.

"ARAÇLARDAN BİRİ KILIÇDAROĞLU TARAFINDAN MAKAM ARACI OLARAK KULLANILDI"

Bununla beraber, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, olayın ayrıntılarını şu şekilde aktardı:

"Partimize mahkeme tarafından atanan yönetimin bugün ortaya koyduğu tavır, en az Genel Merkezimize polis sokmak kadar ağır bir zarara neden olmuştur. Yalanlarla bezenmiş bir seviyesizlik ne yazık ki bayram gününde sergilenmiştir.

O zaman artık, sustuğumuz gerçekleri anlatmanın zamanıdır.

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki;

1-Genel Merkezimizin bahçesinde seviyesizce sergilenen iki araç da partimizin kendi parasıyla alınmıştır, tüm faturaları mevcuttur.

2-Araçlardan biri 2022 yılında Sayın Kılıçdaroğlu döneminde alınmış ve bizzat Sayın Kılıçdaroğlu tarafından makam aracı olarak kullanılmıştır. O araçları Genel Merkezimizin bahçesine koyanlar bunu bilemeyecek kadar cehalet sahibidir.

3- Diğer araç da partimizin kendi parasıyla henüz bu yıl satın alınmıştır.

4-O araçlardan hiçbirinin Özkan Yalım ya da Aziz İhsan Aktaş ile ilgisi yoktur. Bunu iftirayı attıkları için şimdi ilk kez açıklamak zorundayım. Sayın Kılıçdaroğlu, Çubuk’ta saldırıya uğradıktan sonra, Sayın Erdoğan Toprak, İstanbul’dan, Aziz İhsan Aktaş’tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun kullanımıma sunmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu, Aziz İhsan Aktaş’ın zırhlı aracını 1,5 yıl boyunca kullanmıştır. Kasım 2023’teki kurultaydan bir gün sonra ise Sayın Erdoğan Toprak o zırhlı aracı alıp yeniden İstanbul’a götürmüştür. Bunların hepsinin kayıtları mevcuttur.

Bir daha böyle seviyesiz görüntüler görmemek umuduyla söylüyorum:

Evi camdan olan başkasının evine taş atmasın!"