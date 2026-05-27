Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'militanlarıyla taş attırdı' dediği CHP'li Adnan Beker'den açıklama: 'İspatlayamazsa istifaya davet ediyorum'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nin polis zoruyla tahliye edilmesi sırasında "militanlarıyla gelip taş attırdığı" ithamında bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Adnan Beker bir açıklama yaptı.

Beker, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun iddiasının "iftira" olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı ve yetkilileri konuyla ilgili inceleme yapmaya çağıran Beker, "Kemal Kılıçdaroğlu iddiasını ispatlayamazsa, ortaya çıkan bu iftirası nedeniyle butlanla oturduğu o koltuktan derhal istifaya davet ediyorum" dedi.

Beker'in açıklaması şöyle:

"Ben Cumhuriyet Halk Partisi’ne polis müdahalesiyle, biber gazıyla, jopla girmedim. Grup toplantısında binlerce partilimizin alkışlarıyla, umutlarıyla katıldım.

Bana 'orada ne işin var' diyen butlan, asıl senin orada ne işin var?

Genel Merkezimize de yalnızca 2 danışmanım ile birlikte; seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e omuz vermek için geldim.

Mübarek bayram gününde, “militanlarıyla gelip taş attırdı” diyerek iftira atanları Allah’a havale ediyorum.

İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere yetkili tüm merciler gerekli incelemeyi yapsın. Eğer yanımda en ufak bir taşkınlık çıkaran üçüncü bir şahıs tespit edilirse milletvekilliğinden istifa edeceğim.

Şayet böyle bir kişi tespit edilemez ve Kemal Kılıçdaroğlu iddiasını ispatlayamazsa, ortaya çıkan bu iftirası nedeniyle butlanla oturduğu o koltuktan derhal istifaya davet ediyorum."