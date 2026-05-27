Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerle bayramlaştı: Kurultay sorusuna ve Özgür Özel'in sandık çağrısına yanıt verdi

Kurultay seçiminde kaybettiği genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bayramlaşma programı kapsamında basın mensuplarının karşısına çıktı.

Kılıçdaroğlu, burada soruları yanıtladı.

"Özgür Özel ile yüz yüze gelir misiniz?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Niye gelmeyelim biz düşman değiliz ki aynı partide görev yapan iki kişiyiz. Dolayısıyla bütün partililerimizle konuşuruz, görüşürüz. Böyle ayrışmak, kavga etmek, ayrışmayı çok dönülemez noktalara taşımak doğru değil" dedi.

"TEDBİR KARARI VAR"

Kurultay gündemine ilişkin ise Kılıçdaroğlu, "Kurultay yapacağız arkadaşlar, kurultaysız bir parti olur mu? Bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım, tedbir kararı var, tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır, sorun yok" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'İN ÇAĞRISINA YANIT VERDİ

CHP lideri Özgür Özel'in "2 milyon CHP'li Genel Başkanımızı seçsin" çağrısına Kılıçdaroğlu, "Genel Başkanın nasıl seçileceği belli, siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız" dedi.

"İhraç süreci başlatılacak mı?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bir sürü dedikodu arkadaşlar, bunlara inanmayın. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla bir şey yapamazsınız. İhracın koşulları vardır, bir kişi tutup da 'Ben bunu beğenmedim, ihraç edeyim' Öyle bir şey yok" şeklinde konuştu.

'Mutlak butlan' kararına yönelik Kılıçdaroğlu, "Davanın tarafı değilim, dava nedir, hangi süreçtir bilmiyorum. Biz karara uyduk. Bir sürü dedikodu var, herkes bir şey öylüyor" ifadelerini kaydetti.

GENEL MERKEZ'E POLİS MÜDAHALESİ

CHP Genel Merkez'ine polis müdahalesi isteyen Kılıçdaroğlu, soru üzerine, "Herkes yasalara uymak zorundadır. Halkla buluşmada anlatacağım. CHP Genel Merkezi'nden dışarıya taş atılmamıştır. Ben kapıları kapatacağım olmaz. Bir partinin kapıları halka, milletvekillerine kapatılamaz. Bizim tarihimizde yoktur" görüşünü savundu.

"ADNAN BEKER'İN OTOBÜSÜNÜN ORADA NE İŞİ VAR"

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Gerekçelerinin anlatılması lazım, CHP Genel Merkezi 24 saat açıktır. CHP Milletvekilleri randevu alarak gelmez buraya. Burası parti, her saatte herkes gelebilir. Protesto etmeye de gelebilir. Biz demokrasiye inanıyoruz. Zaten siyasetin doğasında vardır bu. Orası kimsenin babasının malı değildir, orası halkındır. Girseydi milletvekilleri içeri ne olacaktı, kavga mı çıkacaktı yani?

Adnan Beker'in otobüsünün orada ne işi var, bir akıl var ya akıl. Bunların orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak, olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar, nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunlu olan bir kişinin CHP Genel Merkezi'nde ne işi var ya! Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim diyen bir insanın orada ne işi var, kabul edilemez!"

ADAY OLACAK MI?

Yüksek Seçim Kurulunca mazbatasının olmadığı sorusuna Kılıçdaroğlu, "İş mazbata değil, siz yargı kararını bir köşeye atamazsınız. Mahkeme kararına uyacağız. Benim elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim. Hukukçu olmadığım için bilmiyorum ama hukukçulara soracağız" dedi.

"Kurultay yapılırsa aday olur musunuz?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Kurultay olsun hele bir, Allah kerim" yanıtını verdi.