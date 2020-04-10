CHP’li Özel: Sarayın müteahhitine işi ihalesiz vermişler

10 Nisan 2020 Cuma, 13:05

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen günlerde açıkladığı karar uyarınca Atatürk Havalimanı’na bitişik alandaki hastaneyi yapan firmanın, 10 Mart’tan itibaren piyasadan teklif toplamaya başladığını öğrendiklerini söyledi.

CHP’li Özel, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında İstanbul’un iki yakasında yapılacak pandemi hastanelerine değindi. Avrupa yakasında, Atatürk Havalimanı’nın bitişiğindeki araziye yapılan hastanenin önce devlet tarafından yapılacağının açıklandığını vurgulayan Özel, daha sonra hastane inşaatına Saray’ı da yapan Rönesans Holding’in başladığını öğrendiklerini kaydetti.

Özel, sözlerinin devamında piyasadaki kaynaklarından, Rönesans Holding’in daha hastane yapma fikri ortada olmadığı 10 Mart’tan itibaren sektörden teklif toplamaya başladığını söyledi. Özel, Rönesans Holding’in Mart ayının başından beri sektör içinde, “Büyük bir işe gireceğim, kaç dozerin var, kaç işçin var” diye araştırma yapıp teklif aldığını belirtti.

Konuşmasında Rönesans Holding’in hastane yapacağını bir ay önceden bilmesinin firmaya verilen bilgiden kaynaklandığını söyleyen Özel, buna rağmen hastane inşaatı için ihale yapılmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Koca’nın, söz konusu hastanelerin devlet imkanlarıyla yaptırılacağını açıkladığını anımsatan Özel, “Bir tek şey eksik. İhale nerede? Kim yaptı? Bu Rönesans Devlet Malzeme Ofisi değil. Sarayın müteahhiti” ifadelerini kullandı.