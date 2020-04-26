CHP’li Özyürek TTK’ye yapılan atama için ‘Atatürk’ün vasiyetine saygısızlık’ dedi.

26 Nisan 2020 Pazar, 06:00

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanlığı’na, Ensar Vakfı Afyonkarahisar Yönetim Kurulu üyesi Prof. Ahmet Yaramış’ın atanmasına tepki büyüyor.

Önceki dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Saymanı Mustafa Özyürek “Erdoğan bu atamasıyla Atatürk’ün vasiyetine saygısızlık etmiş ve CHP’ye bir anlamda nispet yapmış oluyor” dedi.

Özyürek, bu atamanın İş Bankası’na da bir gözdağı olduğunu söyledi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TTK Başkanlığı’na Ensar Vakfı yöneticisi Prof. Dr. Yaramış’ı atadı.

Eski CHP yöneticisi, milletvekili ve TÜRMOB Onursal Başkanı Özyürek, Ensar Vakfı yönetiminde yer alan bir ismin Atatürk’ün kurduğu bir kuruma atanmasını gazetemize değerlendirdi.

Özyürek, TTK’nin Atatürk’ün Türk Dil Kurumu (TDK) ile kurduğu iki kurumdan birisi olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Bu kurumların özelliği Atatürk’ün vasiyeti gereği İş Bankası’ndan CHP’ye ait olan hisselerden kâr payı alması. Yarısı TTK’ye, yarısı TDK’ye verilir. Her yıl kâr belli olduktan sonra CHP yazılı bir talimatla bu paranın ödenmesini bankadan ister ve banka öder. Buradaki olay şu; Atatürk’ün kurduğu bir kuruma Atatürk’ün vasiyeti gereği geliri İş Bankası hisselerinden oluşan bir kuruma, Ensar Vakfı gibi ne olduğu çeşitli olaylarla ortaya çıkmış olan bir vakfın yönetim kurulu üyesinin atanması tabii hem Atatürk’ün vasiyetine bir saygısızlık hem de CHP’ye bir anlamda nispet yapmak gibi bir durum ortaya çıkarıyor. ‘Siz mi eleştirirsiniz bu kurumu’ diyorlar. En son Ensar Vakfı’na Kızılay vasıtasıyla Başkent Gaz’dan bağış yapılmıştı. Ayrıca çeşitli yurtlardaki olaylar ortaya çıktı ki bu vakıf uygun bir vakıf değil. Bu kişinin Atatürk düşmanı olduğuna dair açıklamaları da var. Yani Atatürk karşıtlığı net olarak ortada olan bir kişinin TTK’ye atanmasını büyük bir tahrik, Atatürk’e, Atatürkçülere karşı çok ciddi bir tavır gibi algıladım ben.”

‘DAHA ÖNCE DENENDİ’

Aynı zamanda 5 yıl boyunca İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev yapan Özyürek, “Bu atama İş Bankası’na da bir gözdağıdır. ‘Gördünüz mü Atatürk’ün İş Bankası’nı kurmasının da bir önemi falan yok. Sizin gelirinizin gittiği TTK’ye ben Atatürk düşmanlığı belli olan bir kişiyi atayarak size de bir gözdağı veriyorum’ demek istiyorlar” ifadelerini kullandı. İş Bankası’na yönelik olası bir hamle hakkında ise Özyürek, “Geçmişte onu 2 defa denediler. 1950’li yıllarda Demokrat Parti. Bir de Evren denedi. CHP’nin oradaki hisselerine el koydular. Fakat ikisi de yargı vasıtasıyla geri döndürüldü. Yani hukukun zerresi kalmışsa İş Bankası’nda Atatürk’e ait olan ve CHP tarafından temsil edilen bu hisselere kesinlikle el konulamaz. Dış finans çevrelerinde müthiş bir tepkiye yol açar. O yüzden ben bunun lafını edip bir adım atmayacakların zannediyorum” dedi.