CHP'li Tezcan: FETÖ borsası sırtını saraya dayamış işini yürütüyor

10 Nisan 2020 Cuma, 13:56



CHP Aydın Milletvekili, Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, TBMM Genel Kurulu'nda infaz düzenlemesi yasa teklifinin görüşmeleri sırasında hükümete Fetö ile mücadele konusunda ağır eleştirilerde bulundu.

“FETÖ SIRTINI SARAYA DAYAMIŞ”

Tezcan, iktidarın “Kimse bizden FETÖ için yumuşama beklemesin” sözlerine yanıt verirken, “Telaş etmeyin, kimsenin böyle bir yumuşama beklediği yok sizden. Zaten telaşınıza gerek yok. FETÖ'nün etkili ve yetkili kadroları, FETÖ borsası çalıştığı için işini yürütüyor. Sırtını da saraya dayamış. Neyin telaşı içerisindesiniz?” diye konuştu.

“BEDEL ÖDEYEN HAPİSTEKİ GAZETECİLER”

İnfaz düzenlemesinden tutuklu gazetecilerin yer almamasına da tepki gösteren Tezcan, “Bedel ödeyen yine Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel" dedi.

“BU TEKLİFİN İÇERİSİNDE HİÇBİR ŞEY YOK”

Tezcan, konuşmasında şunları söyledi:

“Dün FETÖ’nün sizinle beraber, ittifakla hapse attıkları bugün yine sizin döneminizde, sizin gibi düşünmüyor diye hapisteler. Bu teklifte bunlarla ilgili hiçbir şey var mı? Yok. Şunu herkes biliyor ki, bu ülkede eli kalem tutanı terör örgütüne yardımdan içeri attılar. Bu ülkede tweet atan genci terör örgütüne yardımdan içeri attılar. Gerçekleri açıklayan gazeteciyi, ‘devlet bilgilerini ifşa etti’ diye hapse attılar. Siyasetçiyi bu sebeplerle hapse attılar. Bu teklifin içerisinde hiçbir şey yok. Terörün Allah belasını versin! Buradan söylüyorum. Ancak tweet atan genci, siyasetçiyi, eli kalem tutanı 'terör örgütü üyesiydi' diye adliye kapısına götürene de yazıklar olsun."