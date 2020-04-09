Çiğli’de dijital adım: E-imar dönemi başladı

09 Nisan 2020 Perşembe, 21:40

Çiğli Belediyesi, www.cigli.bel.tr adresi üzerinden, adres veya parsel bilgilerini girerek parsele ait imar durumunu görüntüleyebilme ve ilgili plan notlarına erişme hizmetini hayata geçirdi.

ÇİĞLİ BELEDİYESİ E-DEVLET'TE

Kamu hizmetlerini, vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunan e-devlet uygulaması kapsamında Çiğli Belediyesi ile ilgili hizmetlere artık e-devlet üzerinden de ulaşılabilecek. Çiğli Belediyesi imzaladığı protokol kapsamında tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkânı sağlayan e-devlet uygulamasında yerini aldı. Uygulama ile vatandaşlar belediye işlemlerini “turkiye.gov.tr/cigli-belediyesi” adresi üzerinden sıra beklemeden, kolayca yapabilecek. Çiğli Belediyesi, hakkında bilgilere ulaşıp arsa rayiç değeri, beyan bilgileri, sicil bilgileri, tahakkuk bilgileri ve tahsilat bilgileri sorgulama gibi elektronik hizmetlerden faydalanabilecek. Bu sistem sayesinde e-devlet üzerinden sunulmaya başlanan uygulamalara sürekli olarak yeni verilerin eklenmesi sağlanacak.

GÜMRÜKÇÜ: DİJİTAL DEVRİM YAPACAĞIZ

Yeni nesil belediyecilik hizmetlerinin yerinde hızlı, etkili ve verimli bir şekilde yapılması için bir bir yeni uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Belediyeye geldiğimizde Bilgi İşlem Müdürlüğü yoktu. Belediyeyi oradan alıp dijital dönüşüm çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Biz Çiğli'de belediye uygulamaları anlamında dijital devrim yapacağız. Bu uygulamalarımızdan biri E-İmar uygulamasıdır. Bugün itibariyle faaliyete geçen uygulama ile vatandaşlar belediye bünyesinde güncellenen imar planlarına ait bilgilere belediyeye gelmelerine gerek kalmadan internet üzerinden ulaşabilecekler " dedi.

Hizmeti vatandaşın ayağına götürmeye devam edeceklerini belirten Utku Gümrükçü, "Mevcut tüm imar planlarını sayısallaştırılarak sisteme yükledik. Uygulamaya adres veya ada bilgilerini girerek kendi parsellerini hem plan üzerinden hem de uydu görüntüsü üzerinden rahatlıkla görebilecekler. Numarataj verileri, sokak bilgileri güncel haliyle yüklendiği için en güncel uygulama da diyebiliriz. Kent bilgi sisteminin alt yapısı olan bu uygulama ile belediyemize ait hisseli ya da hissesiz tüm taşınmazlarımızın bilgilerini de görüyoruz. Ayrıca vatandaşlar uygulamada plan notu ile mevcut parseli ile alakalı plan notlarını görebilecekler" dedi.

Çiğlililerin artık E-Devlet üzerinden de hizmet alacaklarını ifade eden Gümrükçü, "E-İmar ile birlikte Çiğli Belediyesi'ni E-Devlet uygulamasında hizmet sunmasını sağladık. Biz dijital anlamda hizmetlerimizi genişletmeye devam edeceğiz" dedi.