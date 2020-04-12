Çiller döneminde parladı, Davutoğlu'nda bakan oldu, Erdoğan'la zirve oldu

12 Nisan 2020 Pazar, 22:44

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde sokağa çıkma yasağının 2 saat kala ilan edilmesiyle eleştiri oklarının yöneldiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifası, siyasi geçmişini de gündeme getirdi.

Trabzonlu olan Süleyman Soylu, 21 Kasım 1969’da İstanbul’da dünyaya geldi. İlk ve orta okulu İstanbul Gaziosmanpaşa’da tamamladıktan sonra lisede Plevne Lisesi’ne gitti ve sonrasında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1990’da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracı kurumlarında başladı. 1989'da ise okul arkadaşlarıyla bir şirket kurarak ticaret hayatına atıldı. 1995’te kendi şirketini kurdu.

ÇİLLER DÖNEMİNDE PARLADI

Süleyman Soylu, siyasete 1987’de Doğru Yol Partisi’nin (DYP) Gençlik Kolları’nda başladı. 1999’da ise DYP İstanbul il başkanlığı görevine geldi ve 2002 genel seçimleri öncesi milletvekili adayı oldu. Soylu bu dönemde, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller´in gözdelerindendi.

Soylu, 2007’de DYP’nin Demokrat Parti (DP) ismini alarak girdiği seçimlerde baraj altında kalması sonrası genel başkanlığa seçildi. Kasım 2008’de DP 9. Olağan Kongresi’nde genel başkanlığa yeniden seçildi.

2009’daki yerel seçimleri öncesinde, hedefinin 2007 seçimlerinde elde edilen yüzde 5,4’lük oy oranının üstüne çıkmak olduğunu söyledi; ‘Yüzde 5,4’ün altında kalırsak çekilirim’ dedi ve seçimlerde yüzde 4 oy alınca çekildiğini açıkladı.

REFERANDUMDA EVET İÇİN İL İL GEZDİ

12 Eylül Referandumu’nda Türkiye’yi dolaşarak ‘evet” için çalışmalar yapan Soylu, Hüsamettin Cindoruk’un genel başkan olduğu DP’den ihraç edildi. Soylu ihraç sonrası Tayyip Erdoğan’ın davetiyle AKP’ye katıldı.

İLK BAKANLIĞINDA 1049 İŞÇİ CAN VERDİ

Kasım 2015’teki seçimlerde AKP’nin Trabzon milletvekili adayı oldu ve seçildi. Ahmet Davutoğlu’nun başbakan olduğu hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Soylu, Binali Yıldırım döneminde de aynı göreve devam etti. İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerine göre, Süleyman Soylu’nun bakanlık yaptığı 2016 yılının ilk 7 ayında 1049 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Süleyman Soylu, Ağustos 2016’da istifa eden Efkan Ala’nın yerine İçişleri Bakanı oldu. Soylu’nun bu göreve getirilmesinde, ‘FETÖ ile mücadelede’ aktif olmasının etkili olduğu iddia edildi. Süleyman Soylu, 9 Temmuz 2018’de açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde de İçişleri Bakanı olarak yer aldı.

ERDOĞAN’I DA ELEŞTİRMİŞTİ

Soylu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanlığı yaptığı dönemde AKP ve Recep Tayyip Erdoğan’a ağır eleştiriler yapmıştı. Soylu, AKP’ye katıldıktan sonra ise Tayyip Erdoğan’ın en büyük destekçilerinden biri oldu.

Soylu, 20 Nisan 2008’de “Bu ülkenin herkese çatan ve kaos yaratan bir Başbakanı var ki, akşam evine gittiğinde karısına ve çocuklarına boynu bükük kalan esnafın, çiftçinin yerine kendini koymuyor. Kendisi evindekilerin yüzüne nasıl bakıyor. AKP iktidarından önce işsizlik yüzde 6’ydı bugün 11.3’e çıktı. Başbakan at üstünde durmayı nasıl beceremediyse, ülke yönetmeyi de aynı şekilde beceremedi” demişti.

Süleyman Soylu, 15 Mart 2014’te ise “‘Allah şahittir ki bütün bedenim kan gölüne dönse de Erdoğan’dan ayrılmayacağım. Ben AK Parti’ye makam için gelmedim, kendi istikbali için gelen namerttir, alçaktır, namussuzdur” ifadelerini kullanmıştı.



