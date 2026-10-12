TİP milletvekili Ahmet Şık'tan çarpıcı iddia: 'Furkan Torlak görevden alındı'

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, sosyal medya hesabından Furkan Torlak hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Eski İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak'ın Adalet Bakanlığı'ndaki görevinden alındığı iddia edildi.

Şık şunları yazdı:

"Mehmet KAP’atıldı.

Mehmet Kap sahte kimliğiyle kurduğu trol+medya manipülasyon çetesiyle haysiyet cellatlığı yapan Furkan Torlak, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in küçük Goebbels’i olarak istihdam edildiği görevinden alındı.

Karıştıkları suçları örtbas etmek için kurduğu manipülasyon çetesiyle ailelerimizi, kadınları ve çocuklarımızı, dostlarımızı hedef alan;

Fon dahil her türlü soygununun içinde olduklarını gizlemek, oturtuldukları koltukları kaybetmemek gayesiyle “ben yanarsam herkesi yakarım” mesajı vermek için iktidar içinden isimleri sızdırmaları nedeniyle AKP’lilerin dahi sabrını taşıranların tetikçiliğini yapan isimlerden biri olarak anılan Furkan Torlak, bugün itibariyle görevden alındı.

Saray Rejimi, artık taşıyamaz hâle geldiği kirliliği ve safrayı üzerinden atmaya çalışıyor. Birkaç ismi görevden almakla değil bu tabloyu mümkün kılan anlayışla yüzleşip, soygun düzeniyle hesaplaşacağımız gün gerçek çözüm bulunacak."

Mehmet KAP’atıldı. Mehmet Kap sahte kimliğiyle kurduğu trol+medya manipülasyon çetesiyle haysiyet cellatlığı yapan Furkan Torlak, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in küçük Goebbels’i olarak istihdam edildiği görevinden alındı. Karıştıkları suçları örtbas etmek için kurduğu manipülasyon çetesiyle ailelerimizi, kadınları ve çocuklarımızı, dostlarımızı hedef alan; Fon dahil her türlü soygununun içinde olduklarını gizlemek, oturtuldukları koltukları kaybetmemek gayesiyle “ben yanarsam herkesi yakarım” mesajı vermek için iktidar içinden isimleri sızdırmaları nedeniyle AKP’lilerin dahi sabrını taşıranların tetikçiliğini yapan isimlerden biri olarak anılan Furkan Torlak, bugün itibariyle görevden alındı. Saray Rejimi, artık taşıyamaz hâle geldiği kirliliği ve safrayı üzerinden atmaya çalışıyor. Birkaç ismi görevden almakla değil bu tabloyu mümkün kılan anlayışla yüzleşip, soygun düzeniyle hesaplaşacağımız gün gerçek çözüm bulunacak. — AHMET ŞIK (@ahmetsahmets) October 12, 2026

NE OLMUŞTU?

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 kişi hakkında “nitelikli cinsel saldırı” ve “suç örgütü kurma” suçlamalarıyla düzenlenen yeni iddianame, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, reddedilen ilk iddianameden farklı olarak, Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri Furkan Torlak ve eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in şüpheli ve tanık ifadelerinde geçen, ancak suç isnadı içermeyen adları çıkarılmıştı.

Cem Küçük, Aralık 2025'te uyuşturucu ve Furkan Torlak ile ilgili iddiaları dile getirmişti. TGRT Haber'deki programda Küçük, "Ben daha önce bu Furkan hakkında defalarca Külliye'de benim hakkımda, başkaları hakkında yaygara yaptığını birinci elden biliyorum. Bunu 3-4 kişiden de doğrulattım. Numan Bey'lerin ekibiyle gelmiş buraya. Bir ara Turizm Bakanlığı'na gitmiş, tutmamışlar. Fahrettin Altun giderayak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin başına atamış" demişti.

"2-3 kişinin verdiği ifadelerde Furkan'ın da adı geçiyor" diyen Küçük, "Özel hayatını beni ilgilendirmiyor ama uyuşturucu testinden Furkan'ın da geçmesi lazım" ifadelerini kullanmıştı.

"Ankara'da oturduğun ev 40 milyon lira. Bindiğin araba 10 milyon lira" diyen Küçük, şunları söylemişti:

"Menekşe İnşaat üzerinden neler çevirdiğini biliyoruz. Bizde belgeleriyle de mevcut. Arsaları kapattığın vb. biliniyor. Bakanlar hakkında bile, işte 'şunların hakkında istihbarat raporu hazırladı' deyip bir havuz yapıyor, 'böyle istedi Cumhurbaşkanı' diyerek o kişiler hakkında olumsuz raporlar hazırlayıp bunları sağa sola dağıtıyorlar. Bakanları da korkutmaya çalışıyorlar."

Öte yandan, YENİ Parti lideri Özgür Özel, uyuşturucu operasyonlarında da adı geçen Furkan Torlak'a işaret ederek Adalet Bakanlığı yakınında resmi olmayan bir yapı oluşturulduğunu öne sürmüştü. Özel, ismini vermeden Torlak hakkında şunları söylemişti:

"Bu kadrolarda, bu kadrolara biri daha peyda oldu arkadaşlar. Akın Gürlek'in kendi yürüttüğü İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında adı geçen biri. Her ifadede adı geçen biri. Paldır küldür içeri konulan biri. Sonra efendim birden iddialar konuşulmuş, yazılmış. Bu iddiaların yüzde 1'i bile gerçek olsa tutuklanacakken tutuklanmayan biri. İletişim Başkanlığı'nda güya dezenformasyondan sorumlu bir işin, yapının başında biri. İletişim Başkanlığı'ndan 'uyuşturucu operasyonu var' diye eli ayağı kesildi, apar topar atıldı.

Ne olmuş biliyor musunuz? Adalet Bakanlığı'nın yanında yetkisiz, güya gayrı resmi bir oda açmışlar, gidenler anlatıyor. Oraya bunu oturtmuşlar. Oradan Adalet Bakanlığı adına haysiyet cellatlığı yapıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bir metin yazmış, 'çıkarıp okuyacağım' dedim, danışman arkadaş 'yapmayın efendim olmaz' dedi. 'Bu mecliste tutanağa sokmayın bunları' dedi. Filanca kişinin... bakın kişi başka bir şeyle suçlanıyor. O kişinin cep telefonu alınmış. Cep telefonu içinden, bakın yalan olduğuna da yüzde 1 milyon eminiz ama... filanca kadına bu ayıp mesajlar atılmış bilginiz olsun diye basına servis ediliyor. Devlete emanet bir telefon var. Kişinin suçu yok ama olsa bile o telefon devlete emanet. O telefon birinin eline geçiyor. Adalet Bakanı'nın yan odasından haysiyet cellatlığı için bunlar yayılıyor ki o kişinin direnci kırılsın, eşiyle arası bozulsun... Söz konusu kişi ismini bile gizlemeden... Ha, basının ne kadarı bunu yapıyor? Vallahi burada oturanların çoğu yapmıyor, Allah razı olsun. Ama Akit var mesela, Akit gazetesi. O, onu aldığı gibi alıp yapıştırıyor. Aldığı gibi yapıştırıyor. Ya da kendileri çeşitli rezil kayıtlarda Amerika'da isimleri ortaya dökülenlerin televizyonu var, gazetesi var. Onlar mesela onun hemen hemen dörtte birine, yüzde kırkına tenezzül ediyor, hepsini yazamıyor da. Ya böyle birisi Adalet Bakanı'yla birlikte gelmiş, o da vermiş ona 'otur oradan yaz' diyor."

Bununla beraber, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık daha önce Adalet Bakanı Akın Gürlek'e 9 soru yöneltmiş ve kamuoyunu yönlendirmek amacıyla Bakanlık bünyesinde "Mehmet Kap" sahte kimliği ve Suriye uyruklu bir kişinin üzerine kayıtlı telefon hattı üzerinden trol ve medya ağı kurulduğunu iddia etmişti.