Çin ‘gizli taşıyıcılara’ karşı yeni tedbirler açıkladı

09 Nisan 2020 Perşembe, 12:26

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çarşamba günü, 61'i denizaşırı ülkelerden gelen toplam 63 yeni vaka bildirdi. Bununla birlikte, Çin'de teyit edilen toplam vaka sayısı 81.865'e ulaştı.

Çin hükümeti, sıkı karantina koşulları ve seyahat kısıtlamalarının ardından, Şubat ayında salgının yayılmasını yavaşlatmış olsa da, kamu görevlilerinden yeni bir enfeksiyon dalgası tehlikesine karşı tetikte olmalarını istedi.

Reuters’ın haberine göre, Çin'in bu endişesinin ardında ateş veya öksürük gibi klinik semptomlar göstermeyen 'gizli' virüs taşıyıcıları yatıyor.

1 NİSAN’DAN BU YANA 657 ‘GİZLİ VAKA’

Çin, Çarşamba günü 56 yeni asemptomatik (herhangi bir semptom göstermeyen) vaka bildirdi ve bu tür enfeksiyonlara ilişkin veriler 1 Nisan'dan itibaren günlük olarak yayınlandığından, bu vakaların toplam sayısı da 657'ye yükseldi.

Çin hükümeti bunun üzerine, 'gizli taşıyıcılar' olarak adlandırılan bu vakaları kontrol altına almak için bir dizi yeni önlem açıkladı.

YENİ TEDBİRLER

Açıklanan yeni yönetmeliğe göre,

- Sağlık kuruluşları, tespit edilmelerinden sonraki iki saat içinde asemptomatik vakaları rapor edecek.

- Yerel yönetimler ise sonraki 24 saat içinde vakanın bilinen tüm yakın temaslarını belirleyecek ve kontrol altına alacak.

- Asemptomatik vakalar 14 gün boyunca toplu olarak karantina altına alınacak ve semptom göstermeye başladıkları takdirde doğrulanmış vakalar olarak kabul edilecek.

- Onlarla yakın temasta bulunan vatandaşlar da iki hafta boyunca karantinaya alınacak.

GİZLİ VAKALARA KARŞI MOBİL UYGULAMA

Öte yandan bu hafta başında, Çin'de yoğun olarak kullanılan WeChat mobil sohbet platformunda yeni bir özellik devreye sokuldu. Uygulamaya sahip olan kullanıcılar artık teyit edilen bir vaka haline gelen asemptomatik bir taşıyıcının kullandığı toplu taşıma araçlarını kullanıp kullanmadıklarını kontrol edebilecekler.

Çin'in Hubei eyaletindeki sağlık üst otoritesi, 1 Nisan'da 'gizli vakalara' ilişkin veriler yayınlamaya başladığından bu yana 303 yeni asemptomatik vaka bildirdi, ancak Wuhan bölgesinde sadece iki asemptomatik vakanın semptom geliştirdiği ve aynı zamanda da doğrulanmış vaka olduğu bildirildi.

ÜÇTE İKİSİ SONRADAN HASTALANIYOR

Çin bu ay toplam 657 yeni asemptomatik vaka bildirdi. Bunlardan 57'sinde ise hastalık semptomları geliştiği bildirildi.

Çin sağlık otoriteleri, Nisan ayının başlarında, asemptomatik vakaların yaklaşık üçte ikisinin daha sonra semptom geliştireceğini bildirdi.

2019'un sonlarında Wuhan'da çıkan koronavirüs, bu güne dek 1,4 milyondan fazla insanı enfekte ederek, 87.700'den fazla insanın ölümüne yol açtı.